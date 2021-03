Wunstorf

Die Stiftskirchengemeinde in Wunstorf geht coronabedingt neue Wege. Nach der erfolgreichen Premiere am vergangenen Sonntag bietet sie auch für den 7. und 14. März einen interaktiven Gottesdienst per Video-Livestream an. Der Link für den Zoom-Gottesdienst steht auf der Homepage unter www.stiftskirche-wunstorf.de. Der Zoom-Raum öffnet ab 9.30 Uhr. Gottesdienstbeginn ist um 10 Uhr. Die Organisatoren bitten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wieder eine Kerze und Streichhölzer oder Feuerzeug bereitzuhalten.

„Überraschend viel Zuspruch gab es von Jüngeren“, freut sich Pastor Volker Milkowski. Der für Sonntag, 7. März, vorgesehene Präsenzgottesdienst in Klein Heidorn fällt coronabedingt aus.

Von Rita Nandy