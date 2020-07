Das Schulzentrum Steinhude ist in den Siebzigerjahren in einer Zeit entstanden, als Schul- und Gebietsreformen gleichzeitig neue Gebäude notwendig machten. Nach einer Schulchronik, die dem Stadtarchiv vorliegt, sind 1974 erstmals Fünftklässler aus Steinhude, Großenheidorn und Hagenburg in die neue Orientierungsstufe eingeschult worden. Nachdem sie die beiden Jahrgänge durchlaufen hatten, entstanden im Schulzentrum ab 1976 auch die ersten Haupt- und Realschulklassen, wobei diese Zweige auch zunächst getrennt blieben und die Hauptschule mit der Grundschule verbunden war.

Die weiterführenden Zweige in Hagenburg wurden nach und nach aufgelöst. In Steinhude waren ebenfalls schon Hauptschüler unterrichtet worden, während die Realschüler von dort und aus Großenheidorn zumeist zur Scharnhorstschule nach Wunstorf fuhren. Anfang 1980 waren der erste und der zweite Bauabschnitt des Schulzentrums fertig, sodass zu dem Zeitpunkt 21 Klassen dort lernen konnten. Zum nächsten Schuljahr konnten dann die letzten Realschulklassen aus Hagenburg nach Steinhude wechseln.

1983 war das Gebäude vollständig fertig, und nach zehn Jahren Bauzeit konnten die Beteiligten das Ende der Investition von 18 Millionen Mark feiern. Bald danach mussten sie sich aber schon mit sinkenden Schülerzahlen auseinandersetzen. Trotz Protesten aus dem Kreis der Realschul-Eltern vereinten sich Haupt- und Realschule 1990 unter dem neuen Namen Graf-Wilhelm-Schule.

2004 schaffte die Landesregierung die Orientierungsstufen ab, sodass in der Schullandschaft wieder viel in Bewegung geriet. Dem Hölty-Gymnasium in Wunstorf fehlte wegen der zusätzlichen Jahrgänge der Platz, sodass im Steinhuder Schulzentrum ein eigenständiges weiteres Gymnasium entstand. Für viel Furore sorgte der Besuch des Dalai Lama im Schulzentrum im Jahr 2013.

Zu dem Zeitpunkt hatte sich aber schon bemerkbar gemacht, dass mit der Evangelischen IGS eine weitere große Schule im Stadtgebiet entstand. Die Politik beschloss zunächst das Aus für den kaum mehr nachgefragten Hauptschulzweig in Steinhude. Als die Schule 2015 ihren letzten Hauptschüler verabschiedete, hatte der Rat wenige Woche zuvor beschlossen, auch den Realschulzweig auslaufen zu lassen und das Gymnasium vorübergehend zur Hölty-Außenstelle zu machen. Demonstrationen und der Versuch eines Bürgerbegehrens dagegen blieben ohne Erfolg.

Seit einem Jahr nutzt das Hölty-Gymnasium nun schon eine nähere Außenstelle am Luther Weg. Was aus dem Steinhuder Schulzentrum werden soll, dazu haben Politiker und Verwaltung schon Vorstellungen entwickelt, aber noch keine Entscheidungen gefällt.