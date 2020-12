Großenheidorn

Bei einem Spaziergang durch Großenheidorn lassen sich seit Neuestem mehrere Kunstwerke entdecken. Vor dem Denkmal, an der Kirche, an der Mehrzweckhalle, am Pickertsberg –dort stehen einige der bunt besprühten Stromkästen. Die Motive mit Lokalkolorit hat Nils Freye, Graffitikünstler aus Verden bei Bremen, aufgetragen. Sie zeigen beispielsweise das Wappen von Großenheidorn.

Den Stromkasten vor dem Denkmal ziert das Wappen von Großenheidorn. Quelle: Rita Nandy

Anzeige

Lokale Motive zieren die Stromkästen

Eine besondere Herausforderung: der Kasten vor der Mehrzweckhalle. Denn gleich drei Institutionen – Feuerwehr, Sportschützen Gilde sowie der MTV Großenheidorn – sind dort aktiv.

Eine besondere Aufgabe: Schützen, Sport und Feuerwehr gemeinsam auf dem Stromkasten vor der Mehrzweckhalle. Quelle: Rita Nandy

Vor der Kirche hat Frye zwei Störche in einem Nest gemalt. Das größte Kunstwerk, ein komplettes Häuschen, steht vor dem Gelände der Firma Hahlbrock.

Passanten gefällt Graffiti des Künstlers

Die Idee zu der Aktion hatte Ortsratsmitglied Björn Bonnet. Er unterstützte den Künstler bei den lokalen Elementen, ließ ihm ansonsten aber freie Hand. Und seine Arbeit findet Anerkennung, wie sich am Freitagnachmittag an der Ecke Strandstraße/Waldstraße zeigt. Vor einem malerischen Sonnenuntergang sind nach und nach Bootskonturen und die Insel Wilhelmstein sichtbar. „Das sieht ja echt mega aus. Machst du auch Garagenwandseiten“, fragt ein Passant.

Ein Wohnmobilfahrer bleibt stehen und erkundigt sich, ob Nils Freye auch Autos verziert. „Das habe ich bisher noch nicht gemacht“, gibt er zu. Er bittet den Interessenten, ihm einfach seine Vorstellungen zu mailen. „Man ist im öffentlichen Raum unterwegs und schon nehmen einen die Leute wahr“, berichtet Freye. Stromkästen seien derzeit als Objekt sehr beliebt.

Workshop beim Projekt Kurze Wege

Der Student für Soziale Arbeit hat in diesem Jahr den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Wunstorf kennt er bereits von einem Graffitiworkshop für Jugendliche beim Projekt Kurze Wege. Darüber sei auch der Kontakt zum Künstler entstanden, berichtet Bonnet.

Die Idee, die Stromkästen verschönern zu lassen, habe er bereits vor eineinhalb Jahren gehabt, so Bonnet. Zunächst fragte er bei der Grundschule und Kita nach, ob sie diese beispielsweise mit bunten Kinderhänden verzieren könnten. Doch sie winkten aus Zeitgründen ab, da sie ein eigenes Projekt – das Verzieren eines Containers – planten.

Björn Bonnet, Initiator der Verschönerungsaktion, schaut Künstler Nils Freye beim Entstehen des Kunstwerkes zu. Quelle: Rita Nandy

Ortsratsmitglied erstellt Stromkastenkataster

Beim Ortsrat hat sich der SPD-Politiker Unterstützung für die Verschönerungsaktion geholt. Dieser gibt dafür seine Ortsratsmittel aus. Auch der Arbeitskreis 750 Jahre Großenheidorn, die Firma Hahlbrock sowie das Restaurant Amphora beteiligen sich an den Kosten. Außerdem soll der Erlös des Großenheidorn-Kalenders, der sich derzeit im Druck befindet, dem Projekt zugute kommen.

Bei einer Fahrt durch den Ort hat Bonnet ein Stromkastenkataster angelegt – . Und schließlich neun ausgewählt. Die meisten waren vorher grau und illegal mit Schriftzügen beschmiert. Auch der Kasten am Orteingang soll noch ein lokales Motiv erhalten. „Denkbar ist die Steinhuder-Meer-Bahn“, überlegt Bonnet. Eine endgültige Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy