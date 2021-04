Großenheidorn

Die Steinhuder-Meer-Bahn fährt wieder. Zumindest auf dem Schaltschrank an der Bushaltestelle Bordenauer Weg. Graffitikünstler Nils Freye hat in den vergangenen sechs Monaten verschiedene Stromkästen in Großenheidorn mit seinen Werken verschönert. Mit dem Triebwagen zur Personenbeförderung und dem historischen Dorfkrug endet sein Projekt.

Archivar des Meerbahnvereins liefert Vorlage

Für das historische Motiv haben sich vor allem Ortsbürgermeister Martin Ehlerding und Hans Schettlinger, Vorsitzender des Arbeitskreises 750 Jahre Großenheidorn, stark gemacht. Schettlinger, der zugleich Archivar des Vereins Steinhuder-Meer-Bahn ist, lieferte dem Künstler die Vorlage für sein Werk. „An dieser Stelle fuhr die Meerbahn in den Ort hinein, die Motive haben einen historischen Bezug“, erläutert Ehlerding. Weitere bunt angemalte Kästen stehen vor dem Denkmal, an der Kirche, an der Mehrzweckhalle, an der Waldstraße/Ecke Strandstraße sowie am Pickertsberg.

Bemalte Stromkästen finden großen Zuspruch

„Die Reaktionen sind überaus positiv. Es gibt auch schon Nachbarschaften, die auf eigene Kosten weitere Kästen haben bemalen lassen und auch aus anderen Ortschaften habe ich Anfrage erhalten“, sagt der Initiator und Ortsratsherr Björn Bonnet. Der Ortsrat sowie verschiedene private und gewerbliche Spender haben das Projekt finanziert.

Von Rita Nandy