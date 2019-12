Wunstorf/Großenheidorn

Zwei Autos sind am Sonnabend in Wunstorf aufgebrochen worden. Einen der Wagen, einen VW Touran, hatten die Besitzer gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz an der B 441 zwischen Wunstorf und Altenhagen abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen hatten. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 800 Euro an.

Am Waldrand zwischen Großenheidorn und Poggenhagen wurde zwischen 13 und 13.40 Uhr ebenfalls eine Scheibe an einem Skoda eingeschlagen. Die Diebe stahlen eine Geldbörse aus dem Auto. Der Schaden beläuft sich hier auf eine ähnliche Summe. Die Polizei warnt deshalb davor, wertvolle Dinge in geparkten Autos liegen zu lassen.

Unbekannte scheitern bei Einbruchversuch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Bischof-Dietrich-Straße haben Einbrecher allerdings vergeblich versucht einzudringen. Eine Eigentümerin fand am Sonnabendnachmittag entsprechende Spuren an ihrer Terrassentür.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll