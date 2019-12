Großenheidorn

Ehrlichkeit und Treue verbindet Marga und Fred Falke seit Jahrzehnten. Am Mittwoch, 11. Dezember, feiert das Paar seine eiserne Hochzeit. „Er ist sozusagen mein Vorbild“, sagt die 87-Jährige. Gefunkt hat es zwischen den beiden in einer Silvesternacht. Der Hannoveraner besuchte seine Schwester in ihrer Wohnung an der heutigen Lister Meile. Wie damals üblich, feierten alle Bewohner, dazu gehörte auch seine spätere Ehefrau, gemeinsam ins neue Jahr.

Zu Fuß ging es zum Standesamt

Die „Besuche bei seiner Schwester“ nahmen zu. Der Mutter verrieten sie zunächst nichts von der Liaison. Sie behauptete daher immer: „ Fred ist fleißig, geht immer zur Schule. Mit Mädchen hat er nichts im Sinn“, berichtet der 90-Jährige und schmunzelt. Sie sei vom Stuhl gefallen, als er ihr schließlich die Wahrheit erzählte. Mit der Hochzeit musste es schließlich schnell gehen. Aus der Wohnung von Marga Lohmanns Eltern zog der Untermieter aus. Ein Zimmer gab es in Zeiten der Wohnungsnot aber nur für Ehepaare. Zu Fuß ging das Paar zum Standesamt an der Markthalle. Die kirchliche Trauung folgte in der Apostelkirche. „Und ich wurde gleich Mutter“, sagt Marga Falke. Das Ehepaar nahm den Neffen von Fred Falke auf. Eigene Kinder folgten 1956 und 1959. Mittlerweile gehören auch vier Enkel und drei Urenkel zur Familie. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kindern“, freut sich Fred Falke.

Fred Falke baute Schulbiologiezentrum auf

Der Gärtnermeister hat in Hannover das heutige Schulbiologiezentrum in Hannover aufgebaut. Er leitete die erste Gruppe mit Gärtnern, die sich für die deutsch-französische Freundschaft einsetzte. „Gärtner war dort kein Lehrberuf“, berichtet der Senior. Auch Lehrlinge hat er ausgebildet. „Es war mein Traumberuf“, sagt er. Diesen Traum konnte er sich auch dank der finanziellen Unterstützung seiner Frau ermöglichen. So konnte er die Gartenbauschule in Münster-Wolbeck besuchen. Heutzutage ist es umgekehrt. „Einmal im Monat redet mich meine Frau mit Herr an. Her mit dem Geld“, erzählt Fred.

Marga Falke macht mit 42 Jahren eine Ausbildung

Seine Frau arbeite damals im Haushalt einer Ärztin. Als ihre Töchter aus dem Gröbsten raus waren, drückte sie für ein Jahr noch einmal die Schulbank. Beim Malteser Hilfsdienst machte die damals 42-Jährige eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin. Bis zur Rente arbeitete sie im Nordstadtkrankenhaus.

Mit dem Fahrrad ging es in den Urlaub

1970 begann Fred Falke das Haus in Großenheidorn zu bauen. „Das war Sumpfgelände“, erinnert er sich. Er habe 600 Kubikmeter Erde aufschütten lassen. Den Umzug aus Hannover hat das Paar nicht bereut. „Wir fühlen uns hier wohl“, sagen sie. Sein umfangreiches Wissen unter anderem über Obstbaumschnitt gibt Falke beim Sozialverband weiter. Marga Falke strickt in ihrer Freizeit Socken und knüpft Teppiche. Früher ist das Ehepaar mit dem Fahrrad in Polen und Ostpreußen gewesen. Das von Marga Falke steht in der Garage. Ihr Mann hat Sorge, dass sie stürzen könnte.

Von Rita Nandy