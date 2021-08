Großenheidorn

Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Sonnabend gegen 2 Uhr in ein Wohnhaus am Schilfweg in Großenheidorn-Strand eingedrungen, während die Bewohnerin nicht zu Hause war. Nach Angaben der Polizei gelangten sie durch die Terrassentür ins Innere und nahmen Geld und Schmuck dort an sich. Die Ermittler können noch Videoaufzeichnungen weiter auswerten. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll