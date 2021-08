Großenheidorn

Beim Blick der Redaktion in die zehn Wunstorfer Ortsräte im Vorfeld der Kommunalwahl ist heute Großenheidorn an der Reihe. Ortsbürgermeister Martin Ehlerding (SPD) hatte sich 2016 dort gegen den langjährigen Amtsinhaber Manfred Wenzel (CDU) durchgesetzt. Bisher gehören von den sieben Ortsratsmitgliedern jeweils drei SPD und CDU an, dazu kommt ein Grüner.

Auf Ehlerding folgen auf der SPD-Liste jetzt noch neun weitere Kandidaten, und zwar Franziska Hofmann, Björn Bonnet, Elisabeth Stege, Marc Drouvé, Moritz Steuernagel, Andreas Salzwedel, Wilfried Strobel, Benny Timmermann und Dietmar Meyer. Für die CDU will Wenzel versuchen, das Amt zurückzuerobern. Außerdem kandidieren Colette Thiemann, Thomas Sadocco und Matthias Mai für seine Partei.

Allerdings haben noch zwei weitere Parteien Kandidaten nominiert, wobei die Grünen mit Lothar Porcher, Thore Peters, Wiebke Ruße und Birgit Mares gleich vier Kandidaten aufbieten und die FDP mit Jelger Tosch und Ralf Stünkel zwei.

Erweiterung der Kita

In den vergangenen fünf Jahren hat in Großenheidorn der Ausbau der Klosterstraße erhebliche Schlagzeilen gemacht. Nahe der Mehrzweckhalle entstand außerdem ein zweites Flüchtlingsheim. Weil es nie ganz für diesen Zweck benötigt wurde, konnte die Kirchengemeinde dort eine weitere Kinderbetreuung einrichten. Nun soll die Kita stattdessen einen Anbau bekommen. Noch offen ist, was mit dem alten Grundschulgebäude passieren soll.

Der Ortsrat hat sich in den vergangenen Monaten um das Ortsbild verdient gemacht, weil ein Künstler in seinem Auftrag Verteilerkästen bemalt hat. Wirtschaftlich hat die Firma Hahlbrock erweitert, und mit Airbus vor den Toren des Fliegerhorstes stehen weitere Arbeitsplätze in Aussicht. Beim Umbau der Steinhuder Sportanlagen sollen außerdem auch die Handballer des MTV Großenheidorn eine neue Spielstätte bekommen.

Von Sven Sokoll