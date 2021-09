Großenheidorn

Mit einer neuen Parkregelung an der Strandallee im Großenheidorner Ortsteil Strand ist die Stadtverwaltung offenbar weit über das Ziel hinaus geschossen. Das meinen jedenfalls viele Anwohnerinnen und Anwohner der Straße. Die Straße soll demnächst als verkehrsberuhigter Bereich gekennzeichnet und Parkflächen in den Grünstreifen am Rande hergerichtet werden – so hieß es in einer Drucksache, die der Ortsrat Großenheidorn bereits im September 2020 beraten und beschlossen hatte.

Mineralgemisch statt Grasnarbe? Die Anwohner finden den Parkplatzbau an der Strandallee übertrieben. Quelle: Kathrin Götze

Doch die Umsetzung in dem naturnahen Bereich nahe dem Steinhuder Meer treibt vielen Anwohnern die Zornesröte ins Gesicht. Statt einer einfachen Markierung zulässiger Flächen lässt die Stadt dort aktuell mehr als 40 Parkplätze in die vorherigen Grünflächen einbauen. Und zwar tiefschürfend: Das Erdreich wird dort tief ausgekoffert, mit Kantsteinen versehen und mit tonnenweise Schotter befüllt. Kostenpunkt für 43 Parkplätze, die auf diese Weise entstehen: Gut 380.000 Euro.

Anwohner beschweren sich über parkende Wohnmobile

„Haben wir für das Geld keine bessere Verwendung?“, fragt etwa Anwohnerin Heidi Stubbe, und Dirk Forstmeyer betont, dass die Anlieger lieber Rasengittersteine hätten, statt dem nun aufgebrachten Mineralgemisch.

Einzelne Anwohner hatten sich zuvor im Ortsrat darüber beschwert, dass an windigen Tagen Surferinnen und Surfer ihre Transporter zwischen den Bäumen parkten, und an Regatta-Wochenenden auch immer mal wieder Wohnmobile vor dem Gelände des Segler-Vereins Großenheidorn standen. Letzteres soll künftig untersagt sein – der Verein muss dann eigene Flächen für seine Gäste bereitstellen.

Stadt: Auf Flächen soll wieder Gras wachsen

Vor einem der Häuser hat der Bautrupp eine ganze Hecke entfernt, um Platz für die Parkplätze zu schaffen. Quelle: Kathrin Götze

Hohe Erd- und Schotterhaufen am Straßenrand, ausgerissene Hecken und beschädigte Bäume sind nicht das Bild, das sich die Anwohner für ihre Straße wünschen. „Ja, momentan sieht es vielleicht martialisch aus“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Es sei aber geplant, dass auf den Flächen später wieder Gras wachsen solle – auch ohne Rasengitter, die deutlich mehr Aufwand beim Einbau erfordert hätten. „Vielleicht sieht es später doch wieder schön aus.“

Die Pläne seien im Ortsrat bekannt gemacht und beschlossen worden – und auch der Preis von nahe an 10.000 Euro für einen Parkplatz sei gebräuchlich, sagt Stockum noch.

Ortsbürgermeister Martin Ehlerding zeigte sich bei einem Besuch an der Strandallee verwundert über die verärgerten Reaktionen. „Wir hatten Nachbarn von Ihnen im Ortsrat, die massiv aufgetreten sind und gefordert haben, hier müsste etwas geschehen“, sagte er. Daraufhin habe das Gremium den Umbau auf den Weg gebracht.

Von Kathrin Götze