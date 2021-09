Großenheidorn

Das nördliche Becken des Spülschlammpolders Großenheidorn wird in den nächsten Wochen geleert, um Platz für neue Entschlammungsvorhaben zu schaffen. Das hat das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser mitgeteilt. Der komplette Polder kann insgesamt 60.000 Kubikmeter Schlamm und Sand aus dem Steinhuder Meer aufnehmen.

Mittlerweile ist der Schlamm abgetrocknet, und das Material ist zu Mieten aufgeschüttet, was das Abfahren des Schlamms erleichtert. Im vorigen Jahr habe es bei der Leerung des südlichen Polderbeckens keine Probleme gegeben, sagt Peter-Alexander Uranowski von der Domänenverwaltung. Trotz etwas feuchterer Witterung sei man optimistisch, dass es auch in diesem Jahr reibungslos funktioniere.

Vorhaben soll Ende November beendet sein

Der getrocknete organische Schlamm aus dem See werde mit Lastwagen abgefahren und auf eine Deponie gebracht. Die Laster fahren dabei im Ringverkehr an und ab. Das Amt habe den Baubeginn mit Rücksicht auf den Tourismus bewusst außerhalb der Sommerferien angesetzt. Die Arbeiten laufen von Montag bis Freitag, sie beginnen nicht vor 6 Uhr. Die Verantwortlichen strebten an, das Projekt bis Ende November beendet zu haben – das sei aber abhängig von der Witterung.

Lastwagen fahren auch Sand ab

Sand aus dem See lagert ebenfalls im Polder. Diesen fahren die Lastwagen, getrennt vom organischen Material, ebenfalls ab – das Amt hat dafür verschiedene Abnehmer gefunden. Analysen des grobkörnigen Sandes ergaben nach Angaben des Amtes für regionale Landesentwicklung, dass dieser schadstofffrei und unbedenklich ist.

Von Anke Lütjens