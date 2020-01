Großenheidorn

In ihrer neuen Inszenierung erzählt die Laienspielgruppe Großenheidorn die Geschichte rund um Miss Sophie nach ihrem Ableben weiter. Autor Andreas Wening lüftet die Geheimnisse, die der Kurzfilm „Dinner for One“ noch offenließ, teilten die Sprecher Elke und Jürgen Ulrich mit.

„Miss Sophies Erbe“ erzählt die Geschichte der Nachfahren von Admiral Schneider, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Mr. Pommeroy, sowie dem Erbe von Miss Sophie. Sie alle treffen auf dem Landsitz der Dame zusammen, dabei entsteht eine witzige Komödie für die ganze Familie.

Premiere ist für Ostern geplant

Seit Herbst probt die Gruppe für die Aufführung. Hierbei stehen erfahrene Schauspieler und Nachwuchstalente auf der Bühne. Zu sehen sind die Darsteller zum ersten Mal am Ostersonntag, 12. April, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Großenheidorn.

Freddie Frinton als Diener James und May Warden als allein speisende alte Dame Miss Sophie im beliebten TV-Sketch „Dinner for One oder der 90. Geburtstag“. Quelle: picture alliance/dpa

Weitere Termine sind der Sonnabend, 18. April um 19 Uhr und am darauffolgende Tag um 17 Uhr, jeweils im Gemeindehaus, Am Anger in Steinhude. Letzte Möglichkeit, die Darbietung zu erleben, ist am Sonnabend, 25. April, um 19 Uhr. Dann wird das Schauspiel im Stadttheater Wunstorf gezeigt. Allerdings ist der Vorverkauf noch nicht gestartet.

Laienspieler proben im Gemeindehaus

Die Mitglieder der Laienspielgruppe bedanken sich bei der Kirchengemeinde Steinhude dafür, dass sie im Gemeindehaus am Anger zweimal in der Woche proben und üben dürfen.

Wening wollte ein Stück schreiben, das alle bisher dagewesenen Fragen zu „Dinner for One“ auf amüsante Weise beantwortet. Es soll alle bisher noch unklaren Zusammenhänge aufklären. Die Laienspieler investieren viel Arbeit, um dem Anspruch des Originals gerecht zu werden und hoffen deshalb wieder viele Zuschauer begeistern zu können.

Lesen Sie mehr

Von Paul Rogner