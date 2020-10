Großenheidorn

Platz für mögliche neue Entschlammungsaktionen: Seit einiger Zeit ist eine Firma dabei, den Schlammpolder am Großenheidorner Strand zu leeren. Sand und feinkörnigeres Material werden getrennt abgefahren. Bei der diesjährigen Aktion könne der Polder allerdings zunächst nur zur Hälfte geleert werden, berichtet Conrad Ludewig von der Domänenverwaltung, „für mehr reichen die Haushaltsmittel nicht.“

Man sei froh, für das feinkörnige Erdreich einen Abnehmer gefunden zu haben, berichtet Ludewig weiter. Diese Feststoffe aus dem Schlamm können mit Schadstoffen belastet sein und müssen deshalb besonders deponiert werden. Die Transportfirma Ackmann und Lörcher bringt sie auf eine Deponie des Unternehmens Umweltschutz Mitte im Landkreis Hildesheim. „Der Sand nimmt wegen der groben Körnung keine Schadstoffe an, der ist unbelastet“, sagt der Fachmann. Für ihn habe man verschiedene andere Abnehmer gefunden.

Anzeige

Trockener Sommer bringt gute Bedingungen

Im Polder trennten sich die verschiedenen Bestandteile des Baggerguts relativ sauber: Das Wasser läuft zurück ins Steinhuder Meer. Die gröberen und deshalb schwereren Sandkörner sinken gleich im Einspülbereich zu Boden. Und die Schlammteilchen werden weiter ins Becken hinein transportiert. An dieser Stelle wirke sich auch der trockene Sommer und der niedrige Wasserstand des Steinhuder Meeres günstig aus, weil das Baggergut weitgehend abgetrocknet sei. „Es ist erdfeucht und damit gut zu transportieren“, sagt Ludewig.

Anwohner beschweren sich über Baggerlärm

Zuletzt ist der Polder im Winter 2012/13 geleert worden – damals fuhren die Lastwagen die Ablagerungen in den Polder Kolkdobben nach Mardorf, der deutlich größer ist, wegen der Entfernung zum Steinhuder Meer und der Lage in einem Wald aber nicht so gut funktioniert wie der am Großenheidorner Strand. Dort wiederum sind aber die Flächen im Landschafts- und Naturschutzgebiet knapp und es gibt eine ganze Reihe direkte Anwohner. Auch diesmal habe es bereits Beschwerden gegeben, weil der Baggerfahrer zeitig mit der Arbeit beginnt. „Ein Anwohner sagt, er habe ihn schon um 5.13 Uhr gehört“, sagt Ludewig.

Die Zufahrt zum Polder ist nach einigen Regenfällen zerfahren - weitere Schäden halten sich aber noch in Grenzen. Quelle: Kathrin Götze

Das könne wohl sein, die Lastwagen führen gegen 6 Uhr vor, um den belasteten Boden aufzunehmen. Man habe sich nun auf 6 Uhr Arbeitsbeginn geeinigt, sagt Ludewig. Bei der früheren Aktion gab es deutlich mehr Beschwerden, weil sie erst nach dem Wintereinbruch lief. Die schweren Transporter hinterließen tiefe Spuren in den Wegen, und auch der Fahrstil manches Fahrers wurde von Anwohnern der Transportstrecke gerügt. „Wir haben jetzt auch die Zufahrt des Polders mit Mineralgemisch aufgeschüttet, damit die Transporter nicht so viel Material auf die Straßen tragen“, sagt Ludewig.

Klage verhindert zunächst weitere Schlamm-Ablagerung

Ob der Polder bald wieder zur Entschlammung genutzt werden darf, muss noch entschieden werden: Anwohner haben gegen die Genehmigung des Gewerbeaufsichtsamtes geklagt, das Verfahren läuft noch. Im November hatte ein Gericht verfügt, dass zunächst kein neuer Schlamm im Polder abgelagert werden darf. Dennoch nutze man jetzt die Zeit, um die Anlage zu leeren, sagt Ludewig.

Von Kathrin Götze