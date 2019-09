Großenheidorn

Wer sich am Sonnabendabend dem Festzelt in Großenheidorn genähert hat, hat dabei schon festgestellt, dass die Dichte von Feierfreudigen in Lederhose und kariertem Hemd beziehungsweise im Dirndl zugenommen hat. Denn die Schützen des Ortes hatten ihr Fest wieder mit einem Oktoberfest verbunden. Im blau-weiß dekorierten Zelt herrschte großartige Stimmung. Nach einem erstmaligen Gastspiel der Fulauer Blasmusikanten sorgte dann die Partyband Gaudi Crew für Bewegung. Denn vor der Bühne tanzten viele Besucher. Andere erklommen Tische und Bänke und reckten auf Aufforderung ihre Bierkrüge in die Höhe und verschafften sich so Bewegung.

Nachdem zuvor schon Kinderschützenfest gefeiert worden war, setzten die Schützen das Fest dann auch am Sonntag mit den klassischen, stärker norddeutsch geprägten Elementen fort.

Zur Galerie Am ersten Tag des Schützenfestes geht es in Großenheidorn bajuwarisch zu.

Von Sven Sokoll