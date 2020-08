Steinhude

Mitglieder der Grünen berichten bei einem Kaffeetrinken im Tennisheim, Am Hohen Holz, über Aufgaben der Kommunalpolitik und Ziele ihrer Partei. Politikinteressierte sind eingeladen, am Sonnabend, 5. September, ab 15.30 Uhr ihre Fragen zu stellen. Um eine Anmeldung wird per Mail an info@gruene-wunstorf.com gebeten.

Von Rita Nandy