Wunstorf

Der Flugzeughersteller Airbus möchte seine Maschinen vom Typ A400M künftig direkt am Fliegerhorst des Lufttransportgeschwaders 62 warten. Die Planungen sehen einen 28 Meter hohen Wartungs-Hangar mit zwei Arbeitsplätzen und einem Diagnoseplatz vor. Mit der außen liegenden statischen Konstruktion wird das Gebäude insgesamt 40 Meter hoch. Bis zu 350 Mitarbeiter sollen dort künftig arbeiten.

Grüne: Zustimmung löst massive Kritik aus

Das Projekt überzeugte nicht nur die Ortsräte in Großenheidorn und Klein Heidorn, auch die Mitglieder des Wunstorfer Bauausschusses begrüßten bei ihrer Videositzung am Donnerstagabend die Pläne fast einstimmig. Allein Anne Dalig von den Grünen sprach sich gegen das Projekt aus. Dabei hatte sie im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) noch die Hand dafür gehoben – dort gab es keine Gegenstimmen. „Ich habe im VA gepennt“, gibt sie auf Nachfrage zu. Sie habe hinterher auch reichlich Kritik von ihren Parteifreunden einstecken müssen. „Wir Grünen sind dagegen“, macht sie deutlich.

Verkehrsbelastung steigt

Die Kritikpunkte sind die starke Versiegelung von Flächen sowie der zunehmende Verkehr. Den Hinweis, dass es sich um nicht wirklich wertvolle Flächen handele, wie es Jann Weerts (SPD) aus Klein Heidorn ausdrückte, kann sie nicht nachvollziehen. „Schütze ich nur das, was ich nutzen kann?“, fragt Dalig. Einig sind sich beide hingegen, dass die Ansiedlung zu einer höheren Verkehrsbelastung führen wird.

Frank Zülich (SPD) kann die Kritik an den versiegelten Flächen nicht nachvollziehen. Wenn die Wartungshalle nicht in Wunstorf gebaut werden würde, müsste sie woanders entstehen. Dorthin müssten die Maschinen dann auch fliegen, was zu Kerosinverbrauch, Abgasen und Lärmbelastung der Anwohner führe.

Betriebsstart der Wartungshalle für Dezember 2024 geplant

Noch fehlt die Zustimmung des Bundesverteidigungsministeriums. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten für die Wartungshalle Mitte 2024 beendet sein, erläutert Ralf Seifert, der für Airbus zu der Sitzung zugeschaltet war. Im Dezember 2024 könnte der Betrieb starten. Das Unternehmen möchte gegebenenfalls auch Mitarbeitende von Tuifly übernehmen. Der Ferienflieger plant derzeit einen massiven Stellenabbau.

Von Rita Nandy