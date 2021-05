Wunstorf

,,Wir freuen uns, heute den Bürgerinnen und Bürgern unser Wahlprogramm vorstellen zu können”, sagt Sarah Sheikh-Rezai, Vorsitzende der Grünen Wunstorf. Frank Kettner-Nikolaus, der für das Bürgermeisteramt kandidiert, ergänzt: ,,Um unserem Anspruch für mehr Bürgerbeteiligung gerecht zu werden, laden wir alle Wunstorfer dazu ein, ihr Feedback zum Wahlprogramm zu geben. Dafür haben sie jetzt zwei Wochen, bis Sonnabend, 5. Juni, Zeit”.

Wunstorfer können Ideen einbringen

Dafür greifen die Grünen auf das Onlinetool Padlet zurück. „Gern können sich die Wunstorfer hier mit ihren Vorschlägen, Ideen und Anregungen einbringen“, ergänzt Dustin Meschenmoser, ebenfalls Parteivorsitzender. Der Link zum Wahlprogramm lautet: https://gruenlink.de/23nv. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail unter info@gruene-wunstorf.com an die Grünen Wunstorf zu wenden und das Wahlprogramm aktiv mitzugestalten.

Programm enthält fünf Kapitel

Unter dem Motto „Mehr Grün für Wunstorf“ haben sich die Parteimitglieder in Arbeitskreisen zusammengefunden und ein kommunales Wahlprogramm, das auch das Pariser Klimaschutzabkommen im Blick behält, erstellt. Das Programm ist in fünf Kapitel unterteilt und enthält konkrete Vorhaben und Angebote für die kommende Wahlperiode, aber auch darüber hinaus. Die Mitglieder beschließen das Programm auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 17. Juni, offiziell. Bis dahin kann sich jedes Mitglied einbringen.

Nachhaltigkeit, Klima- und Artenschutz, sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum, Ausbau und Flexibilisierung der Kinderbetreuung sowie die Umwandlung der Grundschulen in Ganztagsschulen sind einige der Punkte aus dem Wahlprogramm. Außerdem haben die Grünen sich Gedanken zu Verkehrsthemen, Kultur und Wirtschaft gemacht.

Grüne stellen 28 Kandidaten auf

Auch ihre Listen für den Stadtrat und die Ortsräte zur Kommunalwahl haben die Mitglieder des Ortsverbands Wunstorf Bündnis 90/ Die Grünen unter Einhaltung der Hygieneregeln aufgestellt. Die Versammlung fand dafür auf dem Hof von Susanne Scholz-Speckhan und Rudolf Speckhan in Blumenau statt. Insgesamt 28 Wunstorfer und Wunsterferinnen kandidieren am Sonntag, 12. September, für den Stadtrat und die Ortsräte.

Auf dem Hof von Familie Speckhan in Blumenau nominieren die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im September. Quelle: privat

Für den Wahlbezirk 1 steht auf Platz 1 Fraktionsvorsitzende Anne Dalig, gefolgt vom Feuerwehr-Pressesprecher Marvin Nowak auf Platz zwei. Für den Wahlbezirk 2 kandidiert auf Platz 1 Birgit Mares, stellvertretende Bürgermeisterin Wunstorfs, auf Platz zwei steht Dustin Meschenmoser, Vorsitzender der Grünen Wunstorf. Die Listen für die Ortsräte führen an Anya von Hörsten (Blumenau/Liethe), Nesrin Kargin-Kareci (Bokeloh), Lothar Porcher (Großenheidorn), Svenja Barembruch (Idensen), Horst Gerke (Klein Heidorn), Horst Ruser (Luthe), Friedhelm Selke (Mesmerode), Isa Liemann (Steinhude) und Peter Scholz (Wunstorf) an. Nur für Kolenfeld haben die Grünen niemanden gefunden.

„Jetzt sind alle wichtigen Schritte getan, um sich voll auf die Kommunikation der Inhalte unseres Wahlprogramms unter dem Motto ,Mehr Grün für Wunstorf’ zu konzentrieren. Wir möchten in den Dialog mit den Wunstorfern kommen, wir wollen Politik mit Bürgern für Bürger machen“, sagt Vorstandssprecherin Sarah Sheikh-Rezai.

Von Anke Lütjens