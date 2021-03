Wunstorf

Der Termin steht fest: Am Sonnabend, 20. März, treffen sich die Grünen zu einer digitalen Mitgliederversammlung. Im Superwahljahr gilt es, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Wunstorfer müssen unter anderem entscheiden, wer die Nachfolge von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt antreten soll. Die Grünen möchten einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Wer dies sein wird, dazu wollte sich der Vorsitzende Dustin Meschenmoser auf Nachfrage nicht äußern. Nur so viel: Für das Amt stellt sich nur eine Person auf, die aus Wunstorf kommt.

Grüne besetzen Doppelspitze voraussichtlich mit einer Frau

Ebenso gibt Sebastian Gercken aus beruflichen Gründen seinen Chefposten in der Vorstandsdoppelspitze der Grünen ab. Dafür bewerbe sich eine junge Frau aus dem Ortsverband, kündigt Meschenmoser an. Am Sonnabend, 6. März, dreht sich die Klausurtagung um das Wahlprogramm der Wunstorfer Grünen. Eine Redaktionsgruppe gibt diesem anschließend noch den letzten Feinschliff.

Von Rita Nandy