In der Grundschule des Wunstorfer Ortsteils Luthe sind Maden aus der Zwischendecke eines Zwischentrakts gerieselt. In dem Hohlraum über dem Flur des Pavillons habe eine tote Ratte gelegen, durch die die Maden angelockt worden seien, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage. Die Stadt hat schnell reagiert. Ein Schädlingsbekämpfer habe am Donnerstag die Maden und den toten Nager entsorgt. Nun werde das städtische Gebäudemanagement untersuchen, wie das Tier in die Zwischendecke gelangen konnte. Der Pavillon der Grundschule ist schon lange ein Problembereich: Seit Jahren müssen Schüler Gestank in dem Gebäudeteil ertragen.

Seit etwa einer Woche habe Verwesungsgeruch in der Luft gelegen, berichtet eine Mutter, die nicht namentlich genannt werden möchte. Einige Eltern seien schockiert gewesen, als die Kinder nach der Schule vom herabfallenden Ungeziefer berichtet hätten. Rund ein Dutzend Schüler nahmen am Freitag nicht am Unterricht teil. Allerdings nicht wegen des Madenbefalls – die Eltern waren vielmehr über den Einsatz des Schädlingsbekämpfers besorgt. Der Fachmann habe während des Hortbetriebs ein Mittel in die Zwischendecke aus Holz gesprüht, berichtet die Lutherin. Bei einer Holzdecke bestehe jedoch die Gefahr, dass das Mittel heruntertropfe.

Zudem beklagen Eltern eine mangelnde Informationspolitik der Schule. Die Familien seien über den Einsatz des Kammerjägers zunächst nicht unterrichtet worden. Eine Gruppe von Eltern suchte daher am Freitagmorgen das Gespräch mit der Schulleitung. Am Freitag wurden die Eltern dann informiert. In der Mitteilung berichtet Schulleiterin Heike Pätzold über den Vorfall. „Der Schutz der Kinder sowie die Hygiene ist durch eine Fachfirma sichergestellt worden“, heißt es darin. Auf Nachfrage verweist die Schulleiterin an die Stadt als Ansprechpartnerin. Gerne hätten die Eltern auch gewusst, welches Mittel zum Einsatz kam. Es sei ein herkömmliches Desinfektionsmittel großflächig verteilt worden, sagt Stadtsprecher Stockum. Dieses werde beispielsweise auch in Krankenhäusern verwendet.

Wegen des Gestanks im Pavillon hatten Eltern eine Stellungnahme bei der Europäischen Gesellschaft für Gesundes Bauen und Innenraumhygiene in Auftrag gegeben. Dieses weist darauf hin, dass nicht nur die toxischen Werte betrachtet werden dürfen. Die Geruchsbelästigung könne gerade bei Kinder zu sehr hohen psychischen Belastungen führen. Der Luther Ortsrat hatte daraufhin als Lösung gefordert, dass die Schüler in Containern unterrichtet werden sollten.

Diesen Vorschlag sieht die Stadt jedoch kritisch. Dafür bedürfe es eines geeigneten Standorts und Anschlüssen, hatte Stadtsprecher Stockum deutlich gemacht. Es werde aber kurzfristig nach einer Lösung gesucht, um Abhilfe gegen den Gestank zu schaffen. Denkbar sei eine Aktivkohle-Tapete oder eine Belüftungsanlage. Viele betroffene Eltern wären froh, wenn der Pavillon endlich abgerissen wird. Doch ein Neubau sei erst möglich, wenn eine Ganztagsbetreuung beschlossen wird, betont Stockum. Bisher hat die Schule noch keinen Antrag gestellt.

