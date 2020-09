Luthe

Die Stadt Wunstorf möchte den Pausenhof der Grundschule Luthe sanieren. Der Asphalt ist an vielen Stellen bereits vom Wurzelwerk der Bäume aufgerissen. Das Wasser kann nicht mehr in die Gosse abfließen. Im Winter bildeten sich Eisflächen, berichtete Kerstin Neff, Leiterin der Gartenbauabteilung, in der Sitzung des Ortsrates Luthe.

Schüler erhalten neues Klettergerüst

Der Asphalt solle im ersten Bauabschnitt durch einen Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln ersetzt werden. Rund um die drei Platanen möchte die Stadt Sitzelemente aufstellen. Zum Spielen in der Pause werden eine Drehscheibe sowie ein Kletterelement angeschafft, erläutert Kerstin Neff.

Ihr Kollege Thomas Beyer schätzt die Kosten auf rund 120.000 Euro. Um möglichst einen guten Preis zu erhalten, sollen die Arbeiten im Winter ausgeschrieben werden. Auch die Zaunanlage und das Fangnetz müssen erneuert werden.

