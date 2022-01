Luthe

Die Grundschule Luthe kann jetzt mehr Technik nutzen, um Lerninhalte digital zu vermitteln. Der Förderverein hat 1000 Euro von der Firma Onoff AG erhalten, um damit Tabletständer finanzieren zu können. Die Lehrer können ihre Tablets im Unterricht darauflegen, damit die Schüler dann Aufgaben, Videos oder Präsentationen mithilfe eines Beamers sehen können. „Das erleichtert unseren Lehrkräften deutlich die Präsentation ihrer digitalen Unterrichtsthemen“, sagte die Schulleiterin Heike Pätzold.

Onoff hat seine Zentrale an der Niels-Bohr-Straße und begleitet Prozessautomatisierung, Digitalisierung und die Entwicklung künstlicher Intelligenz vor allem in den Branchen Pharma, Food, Chemie, Wasser, Erdgas und im Handel. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 190 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland und Österreich.

Von Sven Sokoll