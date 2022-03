Steinhude

Für diesen Anlass ist die Steinhuder Grundschulleiterin Anette Wiborg am Freitag nach zwei Jahren Pause erstmals wieder mit ihrem Chor, den „Seesternen“ aufgetreten: Mit dem Naturpark Steinhuder Meer hat sie eine Vereinbarung darüber unterzeichnet, dass die Schule sich bis zum Beginn des nächsten Schuljahres zu einer Naturparkschule mausern soll – als erste des Naturparks. „Ich bin sehr stolz“, bekannte Wiborg zu Beginn, bevor die „Seesterne“ mit einen Frühlingslied und einem über die „Moorhexe“ zum Thema des Nachmittags hinführten.

Schon lange nutzt die Grundschule die Angebote des Naturparks. Das soll jetzt aber mit dem Modell der Naturparkschule systematischer werden. „Wir sehen den Naturpark ja ohnehin als ein grünes Klassenzimmer und können ein großes Netzwerk und unsere beiden Naturparkhäuser in die Zusammenarbeit einbringen“, sagte Doreen Juffa, die Geschäftsführerin des Naturparks.

Für jeden Jahrgang ein eigenes Programm

„Das ist ein großes Geschenk für mich, weil sich so meine Vision von Schule verwirklicht“, sagte die Schulleiterin dazu. „Die Kinder lernen nicht nur theoretisch, sondern erleben alles ganz praktisch und mit allen Sinnen.“ Geplant ist zunächst, dass die Erst- und Zweitklässler an der Badeinsel mit Keschern Wassertiere entdecken. Die Drittklässler sollen sich unterdessen mit Kunst in der Natur befassen und die Viertklässler das nahe Naturparkhaus mit seinen Angeboten erkunden. Außerdem wird das Kollegium eine Exkursion ins Tote Moor unternehmen.

Legen den Grundstein: Naturpark-Geschäftsführerin Doreen Juffa (von links), Wunstorfs Erste Stadträtin Wiebke Schaffert-Weiland, Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und Schulleiterin Anette Wiborg unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. Quelle: Sven Sokoll

2014 hat der Verband Deutscher Naturparke die ersten Naturparkschulen anerkannt. Mittlerweile umfasst das Netz 170 Schulen, davon 18 in Niedersachsen. Das erste Kriterium erfüllt die Steinhuder Schule auf jeden Fall, weil sie innerhalb eines Naturparks liegt. Die anderen Vorgaben, etwa eine Aufnahme in das Leitbild der Schule, will sie gemeinsam mit dem Naturpark bis zu den Sommerferien abarbeiten, um dann im September das Signum offiziell erhalten zu können.

Weiter Schulen können folgen

„Ich bin zuversichtlich, dass Sie das schaffen. Für das Engagement kann man Ihnen nur danken“, sagte Wunstorfs Schuldezernentin Wiebke Schaffert-Weiland. Und Regionspräsident Steffen Krach betonte: „Wenn schon die Schüler lernen, achtsam mit Natur und Klima umzugehen, muss man es ihnen später nicht mehr beibringen.“

Der Naturpark ist offen dafür, dass noch weitere Schulen dem Steinhuder Beispiel folgen, schließlich gibt es innerhalb seiner Grenzen fünf Grundschulen. „Wir wollten uns allerdings zu Beginn zunächst nur auf eine Schule konzentrieren. Die Erfahrung von anderen Regionen zeigt, dass dann schnell weitere dem Beispiel folgen“, berichtet Juffa. Sie ist überzeugt: „Die Naturparkschule ist ein Erfolgsmodell.“