Wunstorf

Zum Jahreswechsel hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt in einem Grußwort die für ihn prägenden Themen 2019 betrachtet und einen Ausblick auf das nächste Jahr getätigt.

An erster Stelle nennt er die Straßenausbaubeiträge, deren Abschaffung auch Politik und Bürger wohl am meisten beschäftigt haben. Alle Ausbauten, die im neuen Jahr beginnen, werden nun keine Rechnungen an die Anlieger mehr nach sich ziehen. Um das Geld auf andere Weise einzunehmen, hat die Stadt bereits die Parkgebühren in einem ersten Schritt erhöht, ebenso wie die Hundesteuer und die Feuerwehrgebühren. Doch das könne die Beiträge nicht komplett kompensieren. „Letztendlich werden wir auf der Ausgabenseite den Ausbau der Straßen auf zwei bis drei pro Jahr reduzieren“, kündigte Eberhardt an.

Grundschulprogramm dauert 20 Jahre

Mittlerweile rechnet der Bürgermeister damit, dass wohl erst in 20 Jahren alle Grundschulen saniert und bei entsprechenden Wünschen für den Ganztagsbetrieb bereit sind. Eigentlich war dafür ursprünglich nur die Hälfte der Zeit vorgesehen. Nachdem die „Leuchtturmschule“ IGS fertig geworden ist, sieht Eberhardt die Stadt jetzt in der Pflicht beim Hölty-Gymnasium. Dort sollen 16 neue Unterrichtsräume an der Hindenburgstraße die Außenstelle am Luther Weg möglichst bald ersetzen.

Der Neu- und Umbau der IGS ist weitgehend abgeschlossen. Quelle: Albert Tugendheim

Auch das Angebot von Kita-Plätzen wird die Stadt weiter fordern. Allein im nächsten Jahr sollen in vier neuen Einrichtungen in Klein Heidorn, Kolenfeld, Steinhude und an der Sorsumer Straße vier neue Einrichtungen sowie der Anbau bei St.Gertrud in der Heinrichstraße in Betrieb gehen. Die 209 zusätzlichen Plätze, die dabei entstehen, werden aber noch nicht reichen.

Bildung und Betreuung werden die Stadt in den nächsten Jahren also auch finanziell erheblich fordern. „Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass zukünftige Generationen die Straßenausbaubeiträge wieder einführen werden, wenn es der Stadt finanziell schlechter gehen sollte“, spekuliert Eberhardt.

Stadt muss weiter viel investieren

Er berichtet, dass das Thema Toiletten die Verwaltung zuletzt vielfältig beschäftigt hat. Ein Gewinn sei dabei, dass Bahn und Region dem Bau einer Toilette im Bahnhof zugestimmt haben. Für überflüssig hält Eberhardt aber weiterhin eine solche Einrichtung am Schützenplatz-Parkplatz, die die Mehrheitsgruppe im Rat fordert.

Beim Klimaschutz betont der Bürgermeister, dass er sich um konkrete Projekte für Wunstorf bemüht. Neben mehr Geld für Bäume und weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge nennt er dabei auch die Absicht, Baugebiete künftig mit eigenen innovativen Energiequellen wie Erdwärme, Sonnenenergie oder einem Blockheizkraftwerk zu planen. Klimapolitik müsse aber auch so ausgewogen sein, dass sie sozial Schwächere nicht benachteilige. „Dies sollte bei aller Kritik bedacht werden.“

Rolf Axel Eberhardt schließt mit einem Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich an unterschiedlichen Stellen einsetzen: „Ohne Sie wäre das öffentliche Leben um vieles ärmer!“

Von Sven Sokoll