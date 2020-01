Wunstorf

Die Weihnachtszeit über hat sie noch in ihrer alten Gemeinde mitgewirkt, doch am Sonntag, 5. Oktober, verabschiedet sich Gudrun Gerloff-Kingreen bei Corvinus in der Oststadt. Auf den Gottesdienst ab 14 Uhr folgt ein Empfang in der Kirche mit einer Kaffeetafel im Gemeindehaus. Die Pastorin wird ab dem 1. Februar im evangelischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf einspringen, wenn in einer Gemeinde Vakanzen auftreten. Mit ihren 28 Jahren in Corvinus ist Gerloff-Kingreen die dienstälteste Pastorin in der Stadt.

Gerloff-Kingreen war zunächst in der Braunschweigische Landeskirche tätig und kam dann 1991 nach Corvinus. Ihre Gemeinde mit Sitz an der Arnswalder Straße betreut die Oststadt und Blumenau. Zunächst teilte sie sich die Stelle mit ihrem Mann Tilman, ab 2002 betreute sie die Gemeinde allein. Als besondere Schwerpunkte ihrer Arbeit nennt sie die Arbeit mit Kindern, die Corvinus-Kita ist gleich nebenan. Außerdem waren ihr die regelmäßigen Konzerte in der Reihe „Rund um den Flügel“ wichtig.

Nach Angaben von Kirchenkreis-Pressesprecher Marcus Buchholz ist die Corvinus-Stelle zum 1. Februar neu mit einer Pastorin besetzt worden, die auch dort leben wird. Vorstellen will der Kirchenkreis sie aber erst nach Gerloff-Kingreens Verabschiedung.

Erster Springer ist in Ruhestand gewechselt

Als Springerin folgt Gudrun Gerloff-Kingreen auf Thomas Brusermann, der im Dezember in den Ruhestand gewechselt ist. Er war der erste Springer des Kirchenkreises und hat in sechs Jahren in zehn unterschiedlichen Gemeinden ausgeholfen. Bei einem Pressegespräch im Mai hatte Superintendent Michael Hagen beschrieben, dass der Kreis für diese Aufgabe wieder einen etablierten Pastor gesucht hat, der ohne große Anlaufschwierigkeiten Aufgaben in den Gemeinden übernehmen kann –u nd zwar vor allem in Gottesdienst und Seelsorge. Dafür sei Gerloff-Kingreen eine geeignete Kandidatin.

„Die Begleitung von Menschen an den Menschen ist mir ein Herzensanliegen“, sagte die Pastorin. Die neue Funktion bietet die Chance, sich darauf mehr konzentrieren zu können. Die festen Pastoren in einer Gemeinde müssen heute dagegen auch viele Management-Aufgaben erledigen. Die Theologin stellt sich vor, die letzten fünf Jahre bis zu ihrem Ruhestand so tätig zu sein.

Gemeinde ist Verbund eingegangen

Die Gemeinde hat 2017 das 50-jährige Jubiläum seit der Kircheneröffnung 1967 gefeiert. In der kurzen Geschichte der Gemeinde geht Gerloff-Kingreen somit als die Pastorin mit der längsten Amtszeit. Doch sie hat nur schweren Herzens zugestimmt, Corvinus zu verlassen: „Ich fühle mich den Menschen hier sehr verbunden. Ich habe hier sehr gern gearbeitet.“ Dennoch freut sie sich auch auf die neue Aufgabe.

Gerade ist Corvinus mit St. Johannes, dem Stift und Bokeloh einen Verbund eingegangen, in dem die Gemeinden noch enger zusammenarbeiten als bisher. Beim gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst vor der Stadtkirche haben die Gemeinden das gefeiert.

