Wunstorf

Betrüger nutzten das gute Herz eines 82-Jährigen schamlos aus. Sie baten den Wunstorfer am Donnerstag, 6. Juni, auf dem Marktkaufparkplatz um eine Spende. Dieser zückte hilfsbereit sein Portemonnaie, um 10 Euro an die südländische Personengruppe zu übergeben. Doch statt ihm seine 40 Euro Wechselgeld auszuhändigen, flohen die Täter mit dem 50-Euro-Schein.

Passanten konnten eine Frau aus der Gruppe bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dieser konnte jedoch keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Sie musste anschließend wieder freigelassen werden.

Polizei bittet um Mithilfe

„Aktuell halten sich Personengruppen rumänischer Abstammung im Raum Wunstorf auf“, berichtet Thorsten Bösert, Leiter der Kriminalermittlungsdienstes. Sie handelten immer nach dem gleichen Muster: „Auf stark frequentierten Plätzen verteilen sich die Spendensammler und versuchen mit einer Spendenliste auf einem Klemmbrett die Bürger zu animieren, Geld zu spenden, ohne dabei auf ein Gespräch in deutscher Sprache einzugehen.“ Die Personen hielten sich immer nur für kurze Zeit an einem Ort auf und wechselte diesen häufig. Daher sei die Polizei auf Zeugen angewiesen. Wenn jemand angebliche Spendensammler sieht, solle er sofort die Beamten informieren. Ebenfalls bittet die Polizei darum, dass sich Opfer melden, die bereits auf diese betrügerische Masche hereingefallen sind.

Illegale Spendensammler konnten gefasst werden

Ende Mai konnte die Polizei eine Bande Trickdiebe fassen. Sechs Rumänen aus dem Raum Duisburg und Bonn, drei Männer und drei Frauen zwischen 14 und 24 Jahren, hatten sich in der Wunstorfer Innenstadt aufgehalten. Als Spendensammlerin trat eine der Frauen in der Fußgängerzone an das Opfer heran und lenkte es ab. Ein Komplize griff dem Mann gleichzeitig in eine Tasche.

Von Rita Nandy