Hagenburg/Wunstorf

Eine 24-jährige Wunstorferin hat am Dienstag, 2. Februar, gegen 15 Uhr einen Ehering auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Hagenburg gefunden. Weil sie gern will, dass der Ring wieder an den richtigen Finger kommt, hat sie ihn anschließend beim Polizeikommissariat in Wunstorf abgegeben.

Innen ist der goldene Ring mit „Harald 6.9.85“ beschriftet. Wer den Ring verloren hat, erreicht die Polizei unter Telefon (05031) 9530115. Die Beamten hoffen nach ihrer Pressemitteilung, dass sich so ein Ehestreit wegen des verlorenen Rings noch verhindern lässt.

Anzeige

Wenn die Polizei mit dem Aufruf keinen Erfolg hat, wird der Ring ins städtische Fundbüro wechseln. „Man könnte dann noch in Hochzeitsregistern nachsehen, aber das ist vom Datenschutz her grenzwertig“, sagte Thosten Bösert, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Die Ehe müsse ja auch nicht unbedingt hier geschlossen worden sein.

Von Sven Sokoll