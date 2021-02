Hagenburg

Die Videoüberwachung hat am Mittwoch geholfen, einen Diebstahl im Edeka-Markt in Hagenburg aufzuklären. Eine 65-jährige Hagenburgerin hatte ihre Geldbörse gegen 13.40 Uhr an der Kasse liegen lassen. Als die Frau zurückkehrte, war der Geldbeutel schon verschwunden. Das Opfer schaltete die Polizei ein.

Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera zeigten, dass ein 55-jähriger Hagenburger die Börse an sich und Geld herausgenommen hatte. Später warf er das Portemonnaie vor dem Gebäude weg. Als die Beamten ihn besuchten, gab er das zu. Kurz darauf kam er zur Polizeistation, um auch das fehlende Geld zurückzubringen.

Von Sven Sokoll