Hagenburg

Die Jugendfeuerwehr Hagenburg/ Altenhagen hat bei den Samtgemeinde-Wettbewerben in Wiedenbrügge den zweiten Platz erreicht. Gewonnen hat die Jugendfeuerwehr Wiedenbrügge-Bergkirchen, die in diesem Jahr als Gruppe Wiedenbrügge-Bergkirchen-Wölpinghausen antrat. Platz drei ging an die Jugendfeuerwehr Sachsenhagen, Platz vier an die gemeinsame Gruppe der Jugendfeuerwehren Sachsenhagen und Hagenburg.

Die Jugendlichen absolvierten einen simulierten Löschangriff und erledigten bei einem 400-Meter-Staffellauf mehrere Aufgaben auf Zeit. So musste ein Laufbrett überquert und ein Leinenbeutel durch ein Ziel geworfen werden. Zudem galt es, einen Feuerwehrgürtel so schnell wie möglich anzulegen. Unter den wachsamen Augen der Wertungsrichter wurden die Teile des Bundeswettbewerbs der Jugendfeuerwehren erfolgreich abgeleistet. „Leider starteten nur vier Mannschaften", sagte Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Pierre Bergmann. In den vergangenen Jahren waren es oft doppelt so viele. Es war allerdings kein Nachwuchs-, sondern ein Terminproblem: Gleichzeitig fand der Landesentscheid der Jugendfeuerwehren statt.

Von Albert Tugendheim