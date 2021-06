Großenheidorn

Der Name ist ein Statement – und auch ein bisschen Spielerei. „Wenn der Handschuhpapst anruft, das merkt man sich einfach besser als zum Beispiel Battermann Arbeitssicherheit“, sagt Frank Battermann mit einem Lächeln. Ein einprägsamer Name, ein pfiffiges Logo mit einer winkenden Hand im Comic-Stil und eine besondere Geschäftsphilosophie zeichnen das Unternehmen aus, das der heute 43-Jährige vor rund einem Jahr im Keller seines Elternhauses an der Großenheidorner Bergstraße gegründet hat.

Arbeitssicherheit ist ein großer Markt

Der Fachhandel für Arbeitsschutzmaterialien liefert Gewerbetreibenden alles vom Handschuh bis zur Schnittschutzhose, vom Helm bis zum Sicherheitsschuh – ein großer Markt mit vielen Mitbewerbern. „Der nächste ist gleich hier über die Straße“, sagt Battermann – gegenüber betreibt Anja Lindemann ihr Ladengeschäft „Pool Conzept“. Nach einer früheren Anstellung habe er entschieden, sich lieber selbstständig zu machen und nach seiner eigenen Auffassung zu wirtschaften, berichtet der Gründer. Das ging auch Markus Schmidt so, den er aus dem Betrieb kannte. Rasch stellten beide fest, dass sie auf der gleichen Wellenlänge funken und schlossen sich zusammen. Battermann ist Inhaber, Schmidt Vertriebsleiter des Unternehmens, das nun auf Wachstumskurs ist. Allein von Januar bis Juni habe man fast eine Million Euro umgesetzt, sagt Schmidt.

Zum erfolgreichen Handel gehört für die beiden auch, das Weltgeschehen genau zu beobachten. Denn so groß der Markt mit den Verbrauchsmaterialien auch ist, so sehr ist auch alles in Bewegung. Hilfsmittel zum Schutz vor Corona-Infektionen lieferten sie im vergangenen Jahr vielfach aus, auch etwa an Apotheken. Masken und Desinfektionsmittel laufen auch noch gut. Die Schnelltest-Kits hingegen werden nach der erhöhten Nachfrage ab März vielfach schon wieder zum Ladenhüter, die Preise fallen deutlich. „Ein Kunde hat mich jetzt gefragt, ob ich Tests wieder zurücknehmen kann – das ginge schon, aber nur noch für 50 Cent das Stück“, sagt Battermann mit einem Achselzucken.

Lange Gespräche mit den Kunden

Nach den medizinischen Materialien sind inzwischen wieder die handwerklichen mehr gefragt. Die werden vom Papst-Team auch mal eigenhändig auf ihre Qualität getestet. Davon zeugt ein gelber Arbeitshandschuh mit abgerissenem Daumen auf dem Schreibtisch vor Battermann. „Wenn bei der Qualität was schief läuft, geben wir auch Rückmeldung an unsere Lieferanten.“ Wenn alle bei der Arbeit voneinander lernen, dann sind Battermann und Schmidt zufrieden: „Es muss ja vorangehen“. Das drückt sich auch im Verhältnis im Team aus: „Ich freue mich, wenn unsere Mitarbeiter mit den Kunden längere Gespräche führen“, sagt Schmidt, „uns geht es darum, Kundenbindung über längere Zeit zu halten.“

Umzug in den Innopark Bokeloh ist geplant

Im September wollen die beiden mit ihren fünf Mitarbeitenden in den neuen Innopark in Bokeloh umziehen – sechs weitere Kolleginnen und Kollegen sollen dann noch dazu kommen. Die ehemaligen Verwaltungsgebäude und Werkswohnungen von K&S Siegmundshall sollen innovative Unternehmungen nachnutzen, könnten dort laut Selbstdarstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen gegenseitig profitieren. Dort will der „Handschuhpapst“ künftig 300 Quadratmeter in elf Büroräumen sowie 200 Quadratmetern Lagerflächen nutzen – auch ein Showroom gehört zum Konzept, wie Schmidt berichtet.

Mitbewerber sitzt in Klein Heidorn

Wichtiger Mitbewerber im Wunstorfer Arbeitsschutz-Handel ist Nino Mai in Klein Heidorn, er ist bereits seit 1989 in der Branche tätig. Bei ihm habe die gesamte Papst-Belegschaft früher mal gearbeitet, berichtet der Steinhuder. Nach seinem wichtigsten Lieferanten, einer Schweizer Firma, ist Mai weithin als „Supraman“ bekannt, hat inzwischen dazu sogar ein eigenes Kleidungslabel mit entsprechend bedruckten Kapuzenpullis. Er verdiene genug Geld, um auch soziale Projekte in Wunstorf zu unterstützen, berichtet er – und das bringt neue Popularität und Vertrauen, eine wichtige Währung in der Branche.

Die Trennung sei nicht gerade freundschaftlich verlaufen, sagt Mai noch. „Aber wer weiß, wenn wir uns mal aussprechen, vielleicht vertragen wir uns anschließend wieder gut.“

Von Kathrin Götze