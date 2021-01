Wunstorf

Das Mehrgenerationenhaus an der Bäckerstraße hat in der Corona-Pause seine Räume renovieren lassen. Künftig will die Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Hobbykünstlern die Möglichkeit geben, ihre Fotografien, Malerei und gebastelte Objekte in den Fenstern auszustellen.

Wenn der Kursbetrieb wieder losgehen darf, sind auch dafür kreative Ideen willkommen. Wer so oder so zum Leben im Haus der Vielfalt beitragen will, erreicht die Verantwortlichen unter Telefon (05031) 9503960 oder mit einer E-Mail an mehrgenerationenhaus@da-lm.de. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Bund die Einrichtung für acht weitere Jahre fördert. Deshalb bot die Corona-Pause Zeit, dafür neue Konzepte zu entwickeln.

Von Sven Sokoll