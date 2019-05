Großenheidorn

Die Hausaufgabenhilfe Großenheidorn sucht weitere ehrenamtliche Helfer. Jeden Dienstag und Donnerstag, zwischen 14 und 15 Uhr, erhalten Grundschüler seit zwei Jahren im Gemeindehaus St. Thomas kostenlose Unterstützung beim Lesen-, Rechnen- und Schreibenlernen. „Wir bieten zwar keine Nachhilfe an, aber für viele Kinder ist es schon eine große Hilfe, wenn sie in Ruhe mit ein wenig Untersützung ihre Hausaufgaben erledigen können“, sagt Initiator Holger Bock. Das Angebot habe sich in der Grundschule herumgesprochen, so dass weitere Mitstreiter benötigt werden. Ein Erwachsener kümmert sich um höchstens zwei Kinder der selben Klassenstufe.Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, erreicht Holger Bock unter Telefon (0 50 33) 93 97 74 oder per Mail an hausaufgabenhilfe-grossenheidorn@web.de.

Von Rita Nandy