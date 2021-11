Wunstorf

Die personellen Veränderungen in den politischen Gremien der Stadt haben auch an der Spitze des SPD-Ortsvereins Wunstorf einen Wechsel nach sich gezogen. Da der Vorsitzende Torben Klant ein Mandat im Stadtrat errungen hat, musste er den wegen der vorgeschriebenen Trennung von Amt und Mandat nach fünf Jahren aufgeben. Zur neuem Vorsitzenden auf Stadtebene haben die Mitglieder in der Hauptversammlung am Freitag Heike Leitner gewählt. Sie war vorher stellvertretende Vorsitzende.

Die Genossinnen und Genossen aus dem ganzen Stadtgebiet hatten sich erstmals nach 20 Monaten wieder zu einer Versammlung in Präsenz getroffen. Dabei stimmten sie auch dem Koalitionsvertrag mit der CDU im Rat zu, den der ebenfalls neue Fraktionsvorsitzende Martin Ehlerding vorstellte. Er wurde am Sonnabend dann unterzeichnet.

Partei wuchs an der Pandemie

In seinem Bericht schilderte der scheidende Vorsitzende, wie die Corona-Pandemie sich auf die Parteiarbeit ausgewirkt hat, wobei es durchaus auch positive Effekte gegeben habe. Die SPD sei an der Pandemie gewachsen und habe auch ihren Wahlkampf erfolgreich digital vorbereitet. Vor allem das hervorragende Ergebnis der Kommunalwahl sei das Ergebnis einer guten Teamleistung gewesen. „Wir haben das beste Stadtratsergebnis aller SPD-Ortsvereine in der Region Hannover erzielt. Das geht nur, wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet“, sagte Klant.

Torben Klant musste den Parteivorsitz abgeben, weil er für die SPD in den Rat eingezogen ist. Quelle: privat

Auch der neue Bürgermeister Carsten Piellusch lobt die Stärke der SPD vor Ort. Und die neue Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber sagte: „Wenig hätten vor einem Jahr gedacht, dass wir den Wahlkreis direkt gewinnen, die SPD im Bundestag stärkste Fraktion wird und dass Olaf Scholz Kanzler werden könne.“ Nach diesen Erfahrungen zeigte sich auch die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus optimistisch für die Landtagswahl im nächsten Jahr.

Zülich und Thoms sind Stellvertreter

Dafür will auch die neue Wunstorfer Parteivorsitzende Heike Leitner die gute Stimmung nutzen und ansonsten die bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Ihre neuen Vertreter sind Frank Zülich und Sören Thoms. Im geschäftsführenden Vorstand kümmert sich Friedhelm Espeter um die Finanzen, Elisabeth Stege ist Schriftführerin und Jan-Frerk Mandel Pressesprecher.

Majid Atris wirkt als Mitgliederbeauftragter und Dietmar Meyer ist für die Senioren zuständig. Außerdem gehören dem Vorstand noch 14 Beisitzerinnen und Beisitzer aus den Abteilungen in den Ortschaften und aus den Arbeitsgemeinschaften an.

