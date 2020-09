Luthe

Der Heimatverein Luthe besteht seit 30 Jahren. Wegen der Corona-Pandemie kann es keine Feier geben. Statt dessen hat der Vorstand beschlossen, einen Findling mit Aufschrift in der Feldmark an der Verlängerung der Friedhofstraße im „Dreiländereck“ zwischen Luthe, Liethe und Bordenau zu platzieren. Dieser soll an das sogenannte Reesen-Eck erinnern – früher ein beliebter Treffpunkt für Landwirte und Jäger.

Erster Stein ist gestohlen worden

Dort ist früher das Ende der Jagden gewesen, erinnert sich Vorstandsmitglied Christian Stille. „Das Reesen-Eck heißt so, weil früher viele Leute in Blumenau und Wunstorf Reese oder Rehse hießen“, sagt Vorsitzender Wilfried Segge. Vor 30 Jahren am 25. Oktober 1990 hat der Heimatverein aus Anlass seiner Gründung an dieser Stelle schon einmal einen Findling gesetzt sowie eine Hainbuche gepflanzt. Diese hat inzwischen ein stattliches Ausmaß erreicht. Der unbeschriftete Stein ist allerdings vor fünf Jahren gestohlen worden.

Bank soll noch aufgestellt werden

Der neue Findling ist mit der Aufschrift 30 Jahre Heimatverein Luthe, Reesen-Eck und dem Symbol der Hainbuche versehen. Für die Beschriftung durch Steinmetz Harald Wöltje aus Altenhagen hat der Heimatverein eine Spende der Hannoverschen Volksbank verwendet. Auch eine Bank soll noch unter dem Baum aufgestellt werden. Der Findling ist eine Spende der Familie Trapphagen. Christian Beckedorf hat für den Transport des rund 600 Kilo schweren Steins gesorgt. Statt Kieselsteinen hat der Heimatverein Grassoden um den Findling gesetzt.

Der Heimatverein platziert den Findling unter einer Hainbuche, die er aus Anlass seiner Gründung vor 30 Jahren gepflanzt hat. Quelle: Anke Lütjens

„Die Wiese gegenüber gehörte früher einem Rehse“, weiß Heimatforscher Friedrich Heimberg aus alten Unterlagen. Der Standort des Findlings ist seinen Angaben zufolge in keiner Flur- und Gemarkungskarte verzeichnet. Bereits vor fünf Jahren hatte der Heimatverein am Luther See einen Stein platziert, der an das ehemalige britische Kriegsgefangenenlager in der Luther Masch erinnert.

Von Anke Lütjens