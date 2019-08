Steinhude

Zum ersten Mal lädt der Heimatverein Seeprovinz in Zusammenarbeit mit dem Fischer- und Webermuseum zu einem Filmabend ein. Am Sonntag, 18. August, ist der Film „Die Drei von der Tankstelle“ von 1930 um 20 Uhr im überdachten Innenhof des Museums, Neuer Winkel 8, zu sehen. Die Hauptrollen spielen Lilian Harvey, Heinz Rühmann und Willy Fritsch. „Der schwungvolle, unterhaltsame Film begründete durch den virtuosen Umgang mit Erzählung, Tanz und Musik eine damals neue Form des Films“, heißt es in der Ankündigung.

Sonderausstellung kann besucht werden

Ab 19 Uhr besteht die Gelegenheit, die Sonderausstellung „Steinhude in der Weimarer Republik“ im Fischer- und Webermuseum anzuschauen. Im gemeinsamen Arbeitskreis mit den Wunstorfer Ausstellungsmachern ist die Idee für den Filmabend entstanden. Gäste sind dazu ebenfalls willkommen. Der Eintritt zum Kinoabend beträgt 4 Euro. Die Mitarbeiter bei Schreibwaren Rymarczyk in Steinhude, Blümchen Floristik in Großenheidorn und Blumen Kick in Hagenburg nehmen die Anmeldungen von Kinobesuchern entgegen. Bei der Anmeldung müssen die 4 Euro Eintritt bezahlt werden. Es gibt aber auch eine Abendkasse.

Ortsgemeinschaft organisiert Picknick

Außerdem lädt die Ortsgemeinschaft Seeprovinz im Schaumburg-Lippischen Heimatverein Mitglieder und Gäste zu einer Planwagenfahrt mit Picknick am Hohen Holz ein. Teilnehmer treffen sich am Freitag, 30. August, um 17 Uhr auf Bühmanns Hof, An der Trift. Radler sollten um 17.30 Uhr am Wasserwerk sein. Auch ein Vortrag über die Forstwirtschaft steht auf dem Programm. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Bei einem deftigen Abendessen können sich die Teilnehmer besser kennenlernen.

Karten für die Planwagenfahrt kosten 10 Euro und sind bei der erforderlichen Anmeldung bei Schreibwaren Rymarczyk, Blümchen Floristik und Blumen Kick zu entrichten.

Von Anke Lütjens