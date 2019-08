Steinhude

Für Mickie Krause, Stammgast bei der Steinhuder Mallorca-Party, war am Freitag alles etwas anders als sonst. Sonst sang er zum Abschluss in der Nacht, dieses Mal saß er schon gegen 19.30 Uhr in der Weinscheune und bereitete sich auf seinen Auftritt vor. Er berichtete im Gespräch noch über ein Duett mit Jürgen Drews und ein geplantes Album und sagte dann noch: „Hier in Steinhude ist Partystimmung garantiert.“ Lange konnte er die aber nicht genießen, weil er am Abend noch ein zweites Mal in der Nähe von Gießen auftreten musste. So blieb ihm wohl wieder nicht die Zeit, das Steinhuder Meer mal aus der Nähe zu sehen, wie er bedauerte.

Das Chaos-Team und Ruven Rintelmann heizte dem Publikum im vollen Festzelt noch ein, während Krause sich hinter der Bühne noch ein frisches T-Shirt überzog. Die ersten beiden Nummern sang er von dort, bis die Fans ihn dann zu Gesicht bekamen. Nach dem Lied „Ich bin Solo“ ließ er seinen Hit „Schatzi, schenk mir ein Foto“ folgen und hatte die Massen im Griff. „Ich habe euch auch ein neues Lied mitgebracht“, berichtete er. Diesen Titel namens „Eine Woche wach“ spielte er dann bei seinen Zugaben erneut. Am Ende hielt er sich noch recht lange am Bühnenrand auf, um Brillen an die Fans zu verkaufen.

Junx lassen kranken Fan grüßen

Auf die Bühne traten später wie schon seit vielen Jahren auch Die Junx. Das Schlagerduo aus Hamburg spielte eigene Lieder wie auch Hits wie „An Tagen wie diesen“. Sie baten das Publikum, den anwesenden Jan zu grüßen. Dieser Fan von ihnen sitzt im Rollstuhl, weil er die seltene Krankheit NLC hat – und die beiden Sänger haben die Schirmherrschaft für einen Verein übernommen, der die Forschung dazu voranbringen will.

Als Mallorca-Star Ina Colada vor das Publikum trat, hüpfte sie wild umher – kein Wunder, dass sie bald die Hitze beklagte. „Respekt, dass ihr bei der Hitze so durchhaltet“, rief sie dem Publikum zu. Sie fragte, wer im Publikum alles Mallorca-Fan wie sie sei, und sang unter anderem „Wodka mit irgendwas“ als ihren Getränkewunsch.

Im Lauf des Abends traten außerdem Stefan Stürmer und am Ende Mia Julia auf die Bühne. Die Organisatoren um Rolf Schröpfer und Willi Rehbock von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH waren schon im Vorfeld zufrieden mit der guten Besetzung der neunten Mallorca-Party. Das hatte schon die recht starke Nachfrage nach Karten erklärt. Im Lauf des Abends konnten sie dann anhand der Stimmung beobachten, dass die Rechnung auch bei der Party selbst aufging.

Von Sven Sokoll