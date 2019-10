Wunstorf

Perfektes Einkaufswetter: Beim Herbstmarkt herrschte am verkaufsoffenen Sonntag dichtes Gedränge in der Fußgängerzone. Innerhalb von nur zwei Stunden waren die 350 Adventskalender des Lions Clubs Steinhuder Meer ausverkauft. „Die Kalender wurden uns aus den Händen gerissen“, sagte Lars Thiele. Einige Exemplare sind aber noch in den Vorverkaufsstellen erhältlich. Zwei Stück sicherte sich das Ehepaar Thimm. „Einer ist für unseren Enkel Mattis“, verriet Paula Thimm. Den anderen wollen sie selbst behalten. Ihr gefiel der Herbstmarkt. „Es ist sehr schön, und das Wetter spielt mit.“

Paula und Werner Thimm kauften zwei Adventskalender bei Lars Thiele (links) vom Lions Club Steinhuder Meer. Quelle: Rita Nandy

Auch Vortage waren erfolgreich

Ideale Bedingungen herrschten auch für die Flohmarkthändler am Freitag. An mehr als 100 Ständen boten diese nach Angaben von Marko Battermann, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Wunstorf, ihre Waren an. Die Zahl der geschätzten Besucher gab er mit etwa 3000 an. Auch mit dem Sonnabendgeschäft zeigte er sich zufrieden: „Bis Mittag war es gut, am Nachmittag waren die Leute lieber im Garten.“ Dafür standen die ersten Kunden am Sonntag bereits um 12.30 Uhr in seinem Geschäft.

Der Flohmarkt am Freitag war gut besucht. Quelle: Rita Nandy

Von Rita Nandy