Steinhude

Am 1. November 1946, heute vor 75 Jahren, ist eine Landesgrenze innerhalb des Wunstorfer Stadtgebiets gefallen. Daran hat der Verfassungshistoriker und Jurist Heiko Holste erinnert. Der gebürtige Wunstorfer arbeitet im Bundespräsidialamt in Berlin und hat in Wunstorf auch schon häufig Vorträge zu historischen Themen gehalten.

Steinhude und Großenheidorn waren bis Ende Oktober 1946 Teile des alten Landes Schaumburg-Lippe, das dann nach dem Willen der britischen Besatzungsmacht gemeinsam mit den Ländern Hannover, Braunschweig und Oldenburg fortan das neue Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover bildete. „Die Seeprovinz war aufgrund der Steinhuder Meer-Bahn schon zuvor stark nach Wunstorf und Hannover orientiert“, schreibt Holste.

Orte wollten kein Zurück

So haben die Steinhuder Gemeinderatsmitglieder sich dann 1956 auch einstimmig gegen ein Volksbegehren zur Wiederherstellung des Landes Schaumburg Lippe ausgesprochen. Als es 1975 noch zu einer Volksabstimmung zu dieser Frage kam, blieben die Unterstützer einer neuen Kleinstaaterei unter den Wählenden in Steinhude und Großenheidorn in der Minderheit – anders als in Hagenburg.

Ein Jahr zuvor waren Steinhude und Großenheidorn auch schon Teile der neuen Stadt Wunstorf geworden und gehörten somit zum Landkreis Hannover, woraus später die Region Hannover entstanden ist. Hagenburg ist bis heute nach der Kreiszugehörigkeit schaumburgisch geblieben.

Von Sven Sokoll