Wunstorf/Neustadt am Rübenberge

Alle Jahre wieder treibt die Suche nach einem passenden Weihnachtsbaum viele Menschen hinaus in die winterliche Landschaft. Die Nachfrage ist groß und das Angebot begrenzt. Doch auch in Wunstorf und den umliegenden Orten stehen Tannenbäume in den letzten Tagen vor Weihnachten noch an verschiedenen Stellen zum Verkauf.

Bäume selbst sägen bei Tannenland

Wer Wert darauf legt, seinen Weihnachtsbaum eigenhändig zu fällen, ist bei den Tannenland-Plantagen der Familie Scharnhorst an der richtigen Adresse. Die Großplantage Am Frachtweg in Blumenau ist bis Donnerstag, 23. Dezember, täglich geöffnet, die kleinere Plantage in der Liether Schweiz dagegen nur noch von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Dezember. Der Festpreis für die dort erhältlichen Bäume beträgt 29,90 Euro, unabhängig von der Größe. Darüber hinaus sind dieses Jahr am Standort Luthe-Gümmerwald, Schloß-Ricklinger-Straße, Bäume zu Sonderpreisen ab 9,99 Euro erhältlich. Die Öffnungszeiten für alle Tannenland-Plantagen sind von 9 bis 16 Uhr.

Kochs Hofladen bietet Onlinebestellungen an

Für alle, die nicht selbst Hand anlegen wollen, bietet Kochs Hofladen in Liethe, Kastanienallee 1, eine bequemere Alternative: Weihnachtsbäume stehen hier nicht nur vor Ort, sondern auch online zum Verkauf. Über die Homepage können Kunden einen Baum nach Größe und Qualität auswählen und innerhalb der nächsten zwei Tage nach Hause liefern lassen. Der Lieferservice ist auf die Städte Wunstorf, Neustadt am Rübenberge, Garbsen und Seelze sowie die umliegenden Ortschaften beschränkt. Letzte Bestellmöglichkeit ist am Mittwoch, 22. Dezember, bis 8 Uhr. Vor Ort können Bäume zu den Öffnungszeiten des Hofladens, montags bis sonnabends, 8 bis 18.30 Uhr, am Sonntag, 9 bis 18 Uhr, sowie Heiligabend, 8 bis 14 Uhr, gekauft werden.

Auch die benachbarten Hofläden Wegener in Liethe, Leinechaussee 44, und Brändel in Blumenau, Leinechaussee 13a, bieten dieses Jahr wieder Weihnachtsbäume zum Verkauf an. Bei Familie Wegener sind sie täglich von 10 bis 17 Uhr erhältlich. Auf dem Gelände von Brändels gibt es Bäume montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr, am Sonnabend, 9 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Spätentschlossene können auch Heiligabend von 9 bis 13 Uhr noch ein Exemplar kaufen.

Krumradts Weihnachtsbäume stehen an mehreren Verkaufsstellen

Die Poggenhagener Plantage Krumradt verkauft ihre Tannen auch auf dem Schützenplatz Wunstorf, In den Ellern. Weitere Verkaufsstellen in Wunstorf und Umgebung sind die Filiale der Gärtnerei Wilhelm Blume in Steinhude, Im Sandbrinke 30, sowie Am Hohen Holz 3, in Wunstorf. Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends, 9 bis 14 Uhr. Auch auf dem Hof von Martin Ohlendorf in Luthe, Schloß-Ricklinger-Straße 5, stehen Krumradts Bäume. Er liefert sie auch nach Hause. Der Verkauf läuft bis zum 23. Dezember täglich von 9 bis 12.30 sowie 13.30 und 18 Uhr.

Von Paul Lukas Primke und Rita Nandy