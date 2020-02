Wunstorf

Hilferufe eines Kindes habe sie gehört, so berichtete ein Frau der Polizei am späten Dienstagnachmittag. Die Rufe kamen aus dem Waldstück Hohes Holz, wo die Frau spazieren ging. Sie habe zurückgerufen, aber keine Antwort bekommen, wohl aber erneute Hilferufe. So schilderte es die Frau den Einsatzkräften.

An der Suche waren auch die Feuerwehren aus Wunstorf, Klein Heidorn und Bokeloh beteiligt. Quelle: Albert Tugendheim

Die Polizei startete sofort mit etlichen Beamten eine Suchaktion. Dazu wurden auch die Feuerwehren Wunstorf, Klein Heidorn und Bokeloh. Später halfen Feuerwehrleute aus Seelze mit, sie verfügen über eine Drohne mit Wärmebildkamera. Inzwischen haben die Einsatzkräfte den Wald verlassen, denn seit etwas 19.15 Uhr wird das Areal mit dem Polizeihubschrauber Phoenix abgesucht – um die Wärmebildkamera am Hubschrauber nicht zu irritieren, sollten keine weiteren Personen im Wald sein.

Bisher blieb die Suchaktion ohne Ergebnis.

Mehr in Kürze.

Von Albert Tugendheim