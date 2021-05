Wunstorf

Digitaler Länderabend zum Thema Spanien: 50 Hobbyköchinnen und -köche haben am Donnerstag bequem von zu Hause aus die bunte Vielfalt der spanischen Kultur und Küche erkundet. „Viele haben den Abend mit ihren Familienangehörigen vor dem Bildschirm verbracht. Im Chat und bei Wortmeldungen bedankten sich die Teilnehmenden für einen sehr gelungenen Abend“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte Marija Vorona nach dem digitalen Treffen.

Spanier vermissen sonnige Lebensart ihrer Heimat

Die Mitmach-Kochshow habe das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, sagte Vorona. Für musikalische Unterhaltung sorgte die spanische Band „Amor Flamenco“ aus Hannover. Die Mitglieder hatten die Lieder vorher im Stadttheater eingespielt. Teilnehmer waren sogar Zuschauer eines ausdrucksstarken Flamencotanzes. „Es gab viel Applaus vor der Kamera“, berichtet die Organisatorin der Veranstaltung. In Kurzvorträgen stellten in Wunstorf lebende Spanierinnen und Spanier ihr Heimatland vor. Sie gaben Einblicke in Geschichte und Politik. „Wir vermissen die sonnige Lebensart unserer Heimat hier, dennoch fühlen wir uns in Deutschland wohl, und es ist für uns eine zweite Heimat geworden“, erzählten sie.

Von Rita Nandy