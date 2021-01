Wunstorf

Das Steinhuder Meer ist nicht nur für Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Auch Hochzeiten auf dem Schiff oder, wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, auf der Insel Wilhelmstein erfreuen sich einer großen Nachfrage. Das Trauzimmer im historischen Standesamtsgebäude wird ebenfalls gerne gebucht.

Mehr Hochzeiten im Corona-Jahr

Trotz der Corona-Pandemie haben 2020 wenige ihre Trauungen abgesagt oder verschoben, erzählt der Leiter des Standesamtes, Thorsten Hildebrandt. Im Gegenteil, die Standesbeamtinnen und Standesbeamten hatten mehr als sonst zu tun. 275 Paare gaben sich im vergangenen Jahr das Ja-Wort. In den Jahren zuvor waren es zwischen 230 und 260. Heiratswillige kommen aus der gesamten Region. Und die Nachfrage hält an.

Der Leiter des Standesamtes Thorsten Hildebrandt traut seit 2006 Paare in Wunstorf. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Nur im September sind noch Termine frei

Die Wochenendtermine für das schwimmende Trauzimmer, das Fahrgastschiff „Willkommen“ der Steinhuder Personenschifffahrt, ist für dieses Jahr bereits fast ausgebucht. Auch die Termine auf der Insel Wilhelmstein werden knapp. Einzig für September gebe es noch die Möglichkeit, an den außergewöhnlichen Orten zu heiraten, sagt Hildebrandt. Ein beliebter Hochzeitstag sei neben den Wochenenden auch der Freitag. Nicht so gefragt seien Trauungen montags bis donnerstags.

Derzeit darf das Brautpaar nur alleine kommen

Ob die „Willkommen“ ab April wieder in See stechen darf, entscheidet der Verlauf der Corona-Pandemie. Vergangene Saison durften 30 Gäste mit an Bord. Im Trauzimmer waren bis Dezember zehn Personen erlaubt. Jetzt sitzen Brautpaare wegen des harten Lockdowns mindestens bis Mitte Februar alleine vor der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten.

Erste Reservierungen für 2022 sind schon da

Für dieses Jahr liegen dem Standesamt bereits mehr als 120 Anmeldungen vor. Erfahrungsgemäß entscheiden sich viele Paare aber auch erst im Herbst, schnell noch bis zum Jahresende zu heiraten, sagt der Standesbeamte. Andere hingegen planen langfristig. 20 Paare haben sich bereits für 2022 einen Termin reserviert. Im Juni ist das Schiff sonnabends bereits ausgebucht.

Das Trauzimmer im Rathaus Wunstorf erstrahlt ab Ende Januar im neuen Glanz. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Trauzimmer ist frisch renoviert

Zwar nicht mit maritimen Flair, dafür aber mit einem modernen Ambiente lockt ab Ende Januar auch das frisch renovierte Trauzimmer im Standesamtgebäude. Die letzten Möbel und Dekorationsartikel sollen in den nächsten Tagen geliefert werden.

Rathaus und Bürgerbüro sind derzeit wegen der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Bürgerbüro vergibt aber für Notfälle bevorzugt online wieder Termine. In dringenden Fällen kann auch ein Besuch im Standesamt telefonisch unter (0 50 31) 10 12 75 vereinbart werden.

