Wunstorf

Zum neuen Schuljahr wechseln die Hölty-Gymnasiasten aus dem Schulzentrum Steinhude nach Wunstorf. Stattdessen nutzt die Schule künftig eine Außenstelle in der Oststadt am Luther Weg. Das Verkehrsunternehmen Regiobus muss deshalb ab Donnerstag, 15. August, die Fahrzeiten seiner Linien entsprechend anpassen.

Bei den Linien 710/711, 715, 745, 760 und 785 müssen die Busse zur ersten Schulstunde so früh in Wunstorf ankommen, dass die Schüler am ZOB noch den Anschlussbus in die Oststadt erreichen, die Fahrten werden entsprechend vorverlegt. Dieser Bus der Linie 785 hat die ebenfalls neue Abfahrtzeit 8.11 Uh bekommen.

Nach der sechsten Stunde startet der Bus dieser Linie am Luther Weg dann wieder so, dass die Schüler die genannten Linien ins Umland rechtzeitig am ZOB erreichen können. Regiobus bittet alle Fahrgäste, sich auf www.regiobus.de/fahrtauskunft darüber zu informieren, wie sich ihre Abfahrtzeiten während des Schülerverkehrs geändert haben.

Von Sven Sokoll