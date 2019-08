Wunstorf

Die Politik soll nach der Sommerpause den Weg dafür bereiten, dass das Hölty-Gymnasium neue Räume bekommt. Am Freitag hat die Stadtverwaltung einen ersten Vorschlag dafür vorgelegt, in welche Richtung die Planungen gehen sollen – abgestimmt mit der Schulleitung. Die Details werden dann in den nächsten Etappen erarbeitet. Zunächst wird der Ortsrat Wunstorf am 28. August über das Raumprogramm diskutieren.

Das Gymnasium gibt seine Außenstelle in Steinhude auf und nutzt nun mit Schuljahresbeginn vorerst die Räume am Luther Weg, die zuvor Schülern der Evangelischen IGS Platz geboten haben. Schon länger ist aber klar, dass an der Hindenburgstraße gebaut werden muss, damit möglichst bald alle Schüler der Schule gemeinsam lernen können. Auch das Schulgesetz fordert, das Außenstellen immer nur eine Übergangslösung sein dürfen.

16 Räume werden angebaut

Für den geplanten Neubau am C-Gebäude hat die Verwaltung die Zahlen der Sekundarstufe I und des neuen elften Jahrgangs untersucht, der durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren ab dem Schuljahr 2020/21 in Klassenverbänden unterrichtet wird. Das Ergebnis ist ein Bedarf von 36 Klassenräume für die Jahrgänge fünf bis zehn, wenn sie im Durchschnitt sechszügig sind. Das basiert auch auf aktuellen Schülerzahlprognosen. Für den zusätzlichen elften Jahrgang kommen noch sechs weitere Räume dazu. Die Schule wird also insgesamt 42 solcher Räume benötigen, von denen es im B- und C-Trakt bisher nur 34 gibt.

Nach den Planungen sollen nun 16 neue Klassenräume angebaut werden. Von den dann insgesamt 50 sollen sieben geteilt werden, damit daraus 14 kleinere Räume für die Arbeit mit Kleingruppen und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf vorhanden sind. Dabei können solche Räume gleichermaßen im Alt- wie im Neubau entstehen, das müssen die weiteren Planungen noch zeigen. Ein großer Raum ist dann noch über, er soll als Medienraum, Musikraum und für Darstellendes Spiel genutzt werden können.

Bau wird 4,5 Millionen Euro kosten

Für den Bau in den Jahren bis 2022 rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die Außenanlagen werden rund 200.000 Euro kosten. Bei der Einrichtung profitiert die Stadt davon, dass zehn der neuen Klassenräume mit den Möbeln aus der Außenstelle am Luther Weg und dem Schulzentrum Steinhude ausgestattet werden müssen. Damit werden nur für die elften Klassen neue Möbel gebraucht. Gemeinsam mit der IT-Ausstattung kommen so noch einmal 80.000 Euro hinzu.

Die Verwaltung will sich zunächst nur den Auftrag geben lassen, für alle Schüler an der Hindenburgstraße Platz zu schaffen. Sie betont aber, dass ein Gesamtkonzept für die Schule erst der nächste Schritt sein wird, wenn die Außenstelle aufgelöst werden kann. Die Fragen, die dafür schon lange diskutiert worden sind, sind stärkere Ganztagsangebote einschließlich Mensa und das Oberstufengebäude, das heutigen Anforderungen in vielen Punkten nicht mehr entspricht.

Von Sven Sokoll