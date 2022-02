Wunstorf

Drei Schüler des Hölty-Gymnasiums Wunstorf haben erfolgreich beim Planspiel Börse der Sparkassen mitgemacht. Maurice Bardenhagen, Pascal Roßner und Helge Parlar aus dem 13. Jahrgang haben mit ihrer Gruppe „H und P“ den dritten Platz unter rund 800 Teilnehmern in der Region Hannover belegt. Im Zeitraum von 17 Wochen bis zum 28. Januar haben sie ihr Startkapital von 50.000 Euro mit ihren fiktiven Anlagen auf den Wert von 53.820,22 Euro gesteigert.

„Wegen der großen Nachfrage nach Microchips haben wir vor allem auf deren Hersteller gesetzt. Außerdem haben wir in den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble investiert“, erläuterte Roßner ihre Strategie. Der Leiter ihrer Finanz-AG, Frederic Laudenklos, bedauerte, dass die Teilnehmer vom Hölty-Gymnasium zwischenzeitlich sogar an der Spitze des Rankings gelegen haben, dann ging es durch Turbulenzen im Januar aber wieder etwas bergab. So hat die AG, aus deren Mitte die drei Börsenspiel-Teilnehmer kommen, jetzt von der Sparkasse Hannover ebenso einen Scheck über 200 Euro bekommen wie die Schüler.

Schüler erhalten Einblicke in Wirtschaft

„Es ist toll, dass es die Finanz-AG gibt“, sagte der stellvertretende Schulleiteiter Robert Conrad. Sie behandele viele Themen, die im Unterricht leider sonst nicht vorkommen. „Ich will gerne, dass die Schüler nicht nur gut beim Börsenspiel mitmachen. Ich will ihnen auch einen Blick auf das große Ganze in der Wirtschaft vermitteln“, sagte Laudenklos. Derzeit gehören ihr 21 Schülerinnen und Schüler an.

Von Sven Sokoll