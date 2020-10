Loccum

Eindeutig mönchische Tradition hat die Hora und wird dennoch unbeirrt seit Jahrhunderten von Protestanten im Kloster Loccum zelebriert. Mit dem Glockenläuten um 18 Uhr beginnt das tägliche Stundengebet – eine kurze Andacht mit Gesang, Gebet, Minuten der Stille und an einem sehr besonderen Ort: Besucher dürfen im Chorgestühl Platz nehmen.

Der Wirkung dieser Hora kann sich kaum jemand entziehen. Nahezu weltentrückt ist es, sich dort einzuschlängeln in die hölzernen Bankreihen, die aus der Gründerzeit des Klosters stammen – also mehr als 800 Jahre alt sind. Eine gewisse Ehrfurcht kommt auf, zumal für jene, die wissen, dass dieser Teil des Chorraums der Klosterkirche üblicherweise für Besucher abgesperrt ist. So sehr auf Touristen und andere Besucher in der Klosterkirche Wert gelegt wird, die sich den Raum in der zu vielen Zeiten geöffneten Kirche selbst erschließen: Irgendwo muss Schluss sein. Zum Altar soll ein respektvoller Abstand gehalten werden.

Abends ist das anders. Dann ist der Weg frei, und die Chorgestühle rechts und links im Chorraum dürfen besetzt werden. Aus zwei Reihen besteht jedes dieser Möbelstücke. Wer sich zurückziehen mag, wählt die hintere Bank.

Besinnung auf das Wesentliche

Die Besucher sitzen tief eingesunken in das große Gestühl. Zu beiden Seiten jedes Platzes ragen hölzerne Trennwände bis in Schulterhöhe. Sich auf sich selbst und das, was vor dem Altar geschieht, zu konzentrieren und zu besinnen fällt so leichter. Für eine besondere Atmosphäre sorgen zudem brennende Kerzen auf diesen trennenden Wänden.

Brennende Kerzen sollen Licht spenden, um die Texte lesen zu können und unterstreichen die Feierlichkeit des Stundengebets. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die Kerzen sollen Licht spenden, damit Liedtexte und Psalmen gelesen werden können. Sie unterstreichen aber auch die Feierlichkeit des Moments. Wer dann den Blick nach oben richtet, sieht sich von blauem Himmel und einem Stern überdacht – das Gemälde ziert die Decke, die sich wie zum Schutz über die Sitze reckt. So kommen die Besucher der Hora kurz vor dem 18-Uhr-Läuten zur Ruhe, um von einem der vielen Pastoren in Loccum, von Lektoren oder Vikaren in Empfang genommen zu werden.

Die Stundengebete Stundengebete bestimmen den Tagesrhythmus in Klöstern – so auch im Kloster Loccum, das 1163 als Zisterzienserkloster gegründet wurde. Acht Gebetszeiten gab es damals, an denen die Mönche zusammenkamen. Als die Reformation gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch in Loccum Einzug hielt, blieben einige der katholischen Traditionen bestehen. So wird das Kloster etwa immer noch von Abt, Prior und Konvent geleitet. Ein kleines Relikt aus den Zeiten der Stundengebete ist die Hora, die täglich – nur mit Ausnahme der Sonntage und christlichen Feiertage – ab 18 Uhr in der Stiftskirche gehalten wird.

Elf Sekunden Nachhall

Gesungen wird immer, solange während der Corona-Zeit nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. Ansonsten ist Summen gestattet. Kein Orgelspiel, kein anderes Instrument stimmt ein, um den Gesang zu verstärken. Das reicht auch, denn jede Stimme wird in dieser Kirche weit getragen. Elf Sekunden Nachhallzeit – was vorn gesungen und gesagt wird, schallt bis in den letzten Winkel.

1163 ist das Kloster Loccum gegründet worden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Eindringlich werden die Momente aber durch die Stille. Die Aufforderung, innerlich still zu werden, kommt in jeder Hora. Räuspern, hüsteln, das Scharren von Füßen oder das Rascheln von Kleidung ist kaum zu hören. Bis zu diesem Moment hat jeder bereits erfahren, wie weit, wie leicht Töne getragen werden in dem Raum. So lässt Stille eine Ahnung aufkommen, wie es jenseits des hektischen Alltags sein kann, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen.

Am Ende der nur rund 20 Minuten andauernden Hora steht ein Segen. Und die Erkenntnis, dass diese 20 Minuten an einem besonderen Ort und mit einer jahrhundertealten Tradition eine Erfahrung sind, die ihre Wirkung tut – ganz gleich, ob dort Gläubige oder Neugierige gesessen haben.

Von Beate Ney-Janßen