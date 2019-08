Klein Heidorn

„Jazz unter den Noratlas“ – den gibt es doch jedes Jahr. Diesmal war einiges anders, vor allem die Auswahl der Bands. Hot Five unter der Leitung von Klarinettist Lothar Krist sind Profimusiker der Hannover Bigband und brachten am Sonntag pure Lebensfreude mit auf das Außengelände der Ju-52-Halle. Die früher gebuchte Band Swingtown Jazzmen hätte sich aufgelöst, sagte Hans-Jürgen Hendes vom Freundeskreis Fliegerhorst, der zusammen mit der Traditionsgemeinschaft Lufttransport die Veranstaltung organisierte. Doch mit der Verpflichtung der Hot Five habe er alles richtig gemacht.

Flotte Tanzeinlagen

Auch neu waren die Swing-Tanzeinlagen der Tanztrainer Petra Räcker und Sascha Milanovic, die auf ungewohntem Rasen ihre Figuren zeigten. Bewährt dagegen hat sich die tatkräftige Mithilfe von Mitgliedern des Kraftfahrzeug-Clubs Luthe und der Reservistenkameradschaft Klein Heidorn. Sie sind in jedem Jahr dabei. Nebenbei nutzten viele Besucher die Möglichkeit, die Flugzeuge und die Ju-52-Halle mit ihrer Ausstellung anzusehen. Neu auf dem Speiseplan: „Lkw“, wie Hendes scherzte. „Leberkäswecken.“

