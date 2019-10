Idensen

Am Sonnabend, 12. Oktober, findet in Idensen die jährliche Überprüfung der Hydranten statt. Die Freiwillige Feuerwehr Idensen führt zwischen 9 und 14 Uhr die notwendigen Kontrollarbeiten durch. In diesem Zeitraum kann es möglicherweise zu einem Druckabfall und einer unschädlichen Trübung des Trinkwassers kommen.

Von Mario Moers