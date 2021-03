Wunstorf

Die Evangelische IGS Wunstorf lädt für Freitag, 12. März, von 15 bis 17 Uhr Eltern und künftige Schülerinnen und Schüler zum virtuellen Schulrundgang ein. Die geplante Präsenzveranstaltung muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Lehrkräfte und Schüler möchten Einblicke in die Arbeit und das Schulleben an der IGS geben. Die Schulleitung, Lehrkräfte, Jahrgangs- und Fachbereichsleiter sowie Schüler und Eltern stehen für Gespräche zur Verfügung. Über Kontaktangebote informiert die IGS in der Onlinepräsentation auf ihrer Homepage www.evangelische-igs-wunstorf.de.

Schule informiert über Angebote

Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Schulgebäude, Experimente zum Anschauen, Medienkompetenz und Schnupperunterricht in den Fächern Deutsch, Französisch, Latein und Spanisch. Außerdem informiert die Schule über die Bläserklasse, AG-Angebote, Jugend forscht sowie über Förder- und Forderunterricht. An virtuellen Infoständen beantworten die Beteiligten individuelle Fragen, Fragen zum kooperativen Lernen, zum an Themen orientierten Arbeiten sowie zur Oberstufe und zur Elternarbeit.

Anmeldungen sind im April vorgesehen

Mütter und Väter können ihre Kinder von Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. April, für die Schule anmelden. Annahmeschluss ist am Freitag um 12 Uhr. Die IGS benötigt den Anmeldebogen sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der jetzigen Viertklässler. Die zukünftigen Fünftklässler können sich verbindlich für zwei Jahre für die Bläserklasse entscheiden. Alternativ stehen vielfältige Neigungsprofile zur Auswahl. Die geforderten Unterlagen können Eltern in den Briefkasten am Haupteingang hinterlegen.

Von Anke Lütjens