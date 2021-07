Idensen

HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt ist der erste Gast in der Vortragsreihe „Die Kirche bleibt im Dorf“ in Idensen in diesem Jahr. Er spricht am Sonntag, 11. Juli, ab 17 Uhr vor der Sigwardskirche darüber, wie Journalisten versuchen, ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, wenn sich die Nachrichten überschlagen und dabei oft auch viele Halbwahrheiten die Redaktion erreichen. Nach seinem einstündigen Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Anmeldungen sind im Internet unter www.sigwardskirche.de möglich.

Von Sven Sokoll