Idensen

Man kennt sie vor allem aus Museen. Doch auch die Sigwardskirche in Idensen ist mit einer ausgeklügelten Anlage ausgestattet, die die Luftfeuchtigkeit überwacht und bei Bedarf steuert. Schließlich ist die Kirche mit ihren romanischen Wand- und Deckenmalereien selbst ein Kunstwerk, und ein äußerst delikates noch dazu. Die Fresken sind vor wenigen Jahren gerade komplett überarbeitet, gereinigt und stabilisiert worden. Nun wollen die Gemeinde und der Freundeskreis Sigwardskirche die Pracht auch angemessen pflegen.

Kirche muss auch im Winter beheizt werden

„Wenn hier im Raum die Heizung anspringt, dann geht es nicht um die Bequemlichkeit der Gottesdienstbesucher“, sagt Jörg Mecke, sowohl im Kirchenvorstand als auch in dem des Freundeskreises. Stattdessen muss die Kirche auch im Winter, wenn dort keine Gottesdienste sind, beheizt werden – und zwar dann, wenn die Luftfeuchtigkeit vom idealen Wert abzuweichen droht. Um die Bilder auf dem Putz zu erhalten, liegt dieser zwischen 72 und 74 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, wie Mecke erläutert.

Timo von Ename (links) und Stefan Kanzler prüfen die Klimaregelungstechnik, die im Kirchturm installiert ist. Quelle: Kathrin Götze

Computer steuert die Klimaanlage

Das ist etwas feuchter als das Wohlfühlklima in einer Wohnung. „Gerade im Sommer hat man manchmal das Gefühl, es ist schon eher schwül hier drin“, sagt Mecke. Weil also der Mensch nicht gut als Gradmesser taugt, arbeitet bereits seit 20 Jahren eine computergesteuerte Klimaanlage in dem kleinen Gotteshaus, die das Zusammenspiel von Heizung und Lüftung regelt. Denn schon ein Gottesdienst mit Gesang in der voll besetzten Kirche, wie er ja noch vor Corona-Zeiten üblich war, kann die Luftfeuchtigkeit im Raum um 5 bis 6 Prozentpunkte erhöhen. Das erläutert Rolf Herrmann, Idensens Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Freundeskreises Sigwardskirche.

Gemessen wird die Feuchtigkeit über verschiedene Messfühler. Am besten sichtbar sind die beiden Fühler, die an langen Kabeln von der Decke des Kirchenraums hängen. Zudem gibt es weitere in der Zwischendecke zwischen Dachstuhl und Kirchenschiff sowie außen an der Kirche.

Jörg Mecke zeigt den Zugang zur Zwischendecke unter dem Dachstuhl, in der auch ein Luftfeuchtigkeitsfühler hängt. Quelle: Kathrin Götze

Fühler haben begrenzte Lebensdauer

Diese Fühler haben nach 20 Jahren im Einsatz ihre Messgenauigkeit eingebüßt, sie mussten nun erneuert werden. „Bei dieser Gelegenheit haben wir die Anlage auch auf den neuesten Stand bringen lassen“, sagt Mecke. Für die Mitarbeiter der Spezialfirma Hille aus Meerbeck bei Stadthagen ist der Einsatz im alten Gemäuer eine nette Abwechslung. „Wir haben sonst meist in Gewerbeobjekten zu tun“, sagt Stefan Kanzler. Sein Kollege Timo von Ename verdankt dem Auftrag eine besondere Erfahrung: Er war derjenige, der die Fühler in der Zwischendecke ausgetauscht hat – entsprechend eingestaubt ist seine Arbeitskleidung.

Die Sigwardskirche in Idensen im Januar 2021. Quelle: Kathrin Götze

Rund 8000 Euro wird die technische Runderneuerung kosten. Das kann die Gemeinde nicht allein stemmen – diese habe nur 2308 Euro pro Jahr für die Bauunterhaltung beider Idenser Kirchen zur Verfügung. Daher sei man froh, dass der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und der Freundeskreis Sigwardskirche sich die Kosten für die Erneuerung der Anlage teilen. Jede der Institutionen steuerte 4000 Euro bei.

Von Kathrin Götze