Wunstorf

Die Region hat die Vermutung, dass es sich beim illegal entsorgten Material um Bentonit handelt. Angler hatten den grauen Schlamm am Sonntag an einem Feldweg in der Nähe des Mittellandkanals in Verlängerung des Düendorfer Wegs entdeckt. Ein Teil war auch in die Südaue geflossen. Bentonit wird unter anderem zu unterschiedlichen Zwecken beim Bauen eingesetzt, aber auch in Kosmetik und als Lebensmittelzusatz.

Regionssprecher Klaus Abelmann berichtete, dass die Auswertung der Proben noch nicht abgeschlossen sei. Das Material sei aber bis auf einige Reste entfernt worden. Woher es stammt, dazu hat die Region noch keine Erkenntnisse.

Von Sven Sokoll